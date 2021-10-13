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Экономика

Проживание в псковских общежитиях подорожало на 11%

13.10.2021 14:49|ПсковКомментариев: 0

Проживание в студенческом общежитии в Псковской области за сентябрь по сравнению с предыдущим месяцем подорожало на 11%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата. 

В целом, потребительские цены в регионе за сентябрь выросли на 0,7% (по сравнению с декабрем 2020 года – на 4,8%, с сентябрем 2020 года – на 6,7%). Основное влияние на значение индекса потребительских цен оказал рост цен на продовольственные товары, которые подорожали за месяц на 0,9%. Цены на непродовольственные товары увеличились на 0,7%, на услуги – на 0,4%.

Из продовольственных товаров заметнее всего за месяц выросли в цене чеснок – на 16%, помидоры – на 11,3%, огурцы – на 11,1%, апельсины – на 8,7%, черный байховый чай – на 7%, груши – на 6,1%, пчелиный натуральный мед – на 5,9%, натуральные консервированные овощи , маринованные – на 5,2%, йогурт, мясо индейки – на 5,1%.

Одновременно на ряд продовольственных товаров наблюдалось снижение цен. Наиболее подешевел виноград – на 18,3%, морковь – на 17,1%, столовая свекла – на 14,3%, свежая зелень – на 9,4%, яблоки – на 8%, капуста – на 7,4%, картофель – на 7,1%, бананы – на 4,3%, поваренная пищевая соль – на 3,9%.

В группе непродовольственных товаров цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты наибольший рост цен наблюдался на эналаприл – на 4,8%, гипотиазид – на 4,1%, амлодипин – на 2,8%, азитромицин – на 2,1%, амоксициллин – на 1,9%, индапамид – на 1,7%, омепразол – на 1,6%, глицин – на 1,5%.

Из других лекарственных препаратов значительнее других выросли цены на нимесулид – на 3,4%, сульфацетамид – на 2,8%, валокордин – 2,4%, флуоцинолона ацетонид – на 2,2%. Наибольшее снижение цен отмечено на отечественные поливитамины без минералов – на 1,9%.

Среди медицинских товаров наиболее подорожали одноразовые шприцы – на 2,1%. Значительно подешевел медицинский безртутный термометр – на 3,3%.

Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, выросли цены на туалетную бумагу – на 7,5%, туалетное мыло – на 6,7%, зубную пасту – на 6,4%, зубные щетки – на 5,4%, шампунь – на 5,2%, стиральный порошок – на 1,6%. Снижение цен наблюдалось на хозяйственное мыло – на 2,5%, сухие корма для животных – на 1,1%.

Среди других непродовольственных товаров значительнее всего подорожали: оконное листовое стекло - на 10,8%, женские гигиенические прокладки – на 9,4%, тушь для ресниц – на 7,0%, ламинат – на 6,6%, одноразовые бритвенные станки, свежесрезанные цветы – на 5%, набор корпусной мебели – на 4,8%. Более всего подешевели плиты ДСП – на 8,2%, туалетная вода – на 3,2%, телефонный стационарный аппарат – на 2,9%.

Среди услуг наибольший рост цен и тарифов отмечен на поездку на отдых в Объединенные Арабские Эмираты – на 49,4%, дополнительные занятия в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях очной формы обучения – на 8,5%, дополнительные занятия для детей дошкольного возраста – на 7,4%, обучение в государственных и муниципальных образовательных организациях высшего профессионального образования – на 5,4%, занятия на курсах иностранных языков – на 5%. Из бытовых услуг выросли цены на ремонт и техническое обслуживание транспортных средств – на 7,2%, ремонт жилья – на 3%.

Наибольшее снижение цен отмечено на полет в салоне экономического класса самолета – на 24,2%, день пребывания в доме отдыха, пансионате – на 5,9%, проживание в гостинице 4*-5* – на 3,4%.

Теги: #Цены #Псковская область #Рост цен #общежитие
Источник: Псковская Лента Новостей
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