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Экономика

Мишустин заявил о необходимости долгосрочных мер стабилизации цен на продукты

14.10.2021 15:10|ПсковКомментариев: 0

Действия правительства по сдерживанию в России цен на продукты оказались эффективны, но требуются долгосрочные меры. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства 14 октября.

«Меры сдерживания цен на продовольствие, которые ранее были приняты правительством, оказались достаточно эффективными. Но сегодня все равно возникает очень много вопросов по ценам на продовольствие, во всем мире они растут. И, конечно, требуется дополнительный комплекс мер, который бы обеспечил стабилизацию цен на продукты в долгосрочной перспективе», - приводит его слова ТАСС.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев доложил премьеру о причинах роста цен на некоторые продукты и о действиях, которые предпринимаются для поддержки производителей и для стабилизации роста цен.

«В связи с тем, что есть достаточно много предложений экономического характера от других федеральных органов власти по решению этих проблем, я попросил бы (первого вице-премьера - ред.) Андрея Рэмовича Белоусова скоординировать эту работу в правительстве и провести ее со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами», - прокомментировал Михаил Мишустин доклад главы Минсельхоза.

«Андрей Рэмович, надо проанализировать действующие программы, понять, что нам не хватает, и соответственно подготовить эти предложения к докладу, уже обобщенные», - поручил глава кабмина.

Теги: #продукты #экономика #Рост цен
Источник: Псковская Лента Новостей
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