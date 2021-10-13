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Экономика

ФАС предложила удваивать штрафы бизнесу за неисполнение предписаний

15.10.2021 07:16|ПсковКомментариев: 0

ФАС завершает последний этап реформы антимонопольного регулирования: служба готовит к правительственной комиссии свой пятый пакет поправок в законодательство. Речь идет, в том числе, о внесении дополнений в статью 19.5 КоАП РФ, определяющую санкции за невыполнение предписаний госорганов в срок, пишет газета «Известия».

Согласно кодексу, компании, которые не исполняют в указанный срок решения и предписания ФАС, сейчас наказывают штрафом до 500 тыс. рублей (для юридических лиц). Такая санкция может коснуться игнорирования требований прекратить злоупотребление доминирующим положением, остановить соглашения, которые ограничивают конкуренцию (картели) и других. Служба предложила удваивать штрафы, если бизнес не выполнит те же предписания в новые сроки.

Чтобы нагрузка на бизнес не была чрезмерной, ФАС установила предел: санкция не может превышать 1/50 часть от совокупного размера выручки нарушителя от продажи всех товаров или услуг за прошлый год (относительно того, в котором случился инцидент).

ФАС предлагает усилить административную ответственность в тех случаях, когда предписание антимонопольного органа не исполняется дважды и более раз, то есть злостно, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В некоторых случаях противоправное поведение не прекращается, несмотря на применение наказаний, отмечается в пояснительной записке. В документах ФАС привела пример: в сентябре 2015 года служба признала Google виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке предустановленных магазинов приложений в ОС Android. Ведомство выдало предписание об устранении нарушений. Уже в ноябре того же года ФАС привлекла к административной ответственности Google Inc. и Google Ireland Limited за неисполнение предписания. Каждую компанию оштрафовали на 500 тыс. рублей, служба продлила срок исполнения требований. Но компания их проигнорировала, поэтому ФАС вновь обратилась в суд с требованием о понуждении к исполнению предписания, и только на этот раз проблема была решена.

Теги: #штраф #фас
Источник: Псковская Лента Новостей
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