Экономика

Годовая инфляция в Псковской области достигла почти 7%

Годовая инфляция в Псковской области на сентябрь 2021 года составила 6,7%. Она по-прежнему ниже, чем по России в целом (7,4%) и по Северо-Западному федеральному округу (7,3%). На ускорение инфляции в регионе оказали влияние общероссийские факторы – рост издержек производителей продовольствия и увеличение спроса на отдельные товары и услуги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении по региону Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

«В сентябре рост цен на авиабилеты замедлился. Это, в том числе, повлияло на темпы годового прироста стоимости услуг, который составил 3,4%», - сообщил управляющий отделением Псков Банка России Сергей Савин. Он отметил, что в сентябре, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизились цены на проезд в купе в поездах дальнего следования. Произошло это на фоне развития авиаперевозок по маршруту Псков – Москва, а также из-за роста популярности поездок на личном автотранспорте в период пандемии.

В сентябре в Псковской области, после заметного ускорения в летние месяцы, замедлились темпы роста цен на строительные материалы, в том числе на древесно-стружечные плиты, металлочерепицу и обрезную доску.