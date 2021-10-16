Экономика

Производственные линии петербуржского «Севкабеля» могут переехать в Псков

Промышленно-металлургический холдинг АО «Акрон Холдинг» предложил кредиторам обанкротившегося ПК «Севкабель» выкупить у них производственные мощности кабельного завода. Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу холдинга, производственные линии могут быть перевезены в Псков и интегрированы в производственную площадку «Акрона» — компанию ООО «Современные кабельные технологии» («СКТ»).

«Мы сделали предложение, которое кредиторы "Севкабеля" сочли приемлемым. Мы заинтересованы в сделке, хотим производственные мощности "Севкабеля" перевезти в Псков, чтобы интегрировать в наш производственный процесс», — сообщили в пресс-службе «Акрона». Сумму возможной сделки в компании не назвали.

За заключение мирового соглашения и прекращение процедуры банкротства ПК «Севкабель» с озвученным выше условием проголосовали кредиторы «Севкабеля» 15 октября, сообщили конкурсные управляющие Кирилл Пестряков и Елена Савчук. Сейчас Верховный суд России рассматривает спор том, кто является законным конкурсным управляющим «Севкабеля» — и Савчук, и Пестряков считают себя легитимными.

Как пояснила Елена Савчук, на собрании 15 октября присутствовали два кредитора «Севкабеля» из двенадцати, однако кворум, по ее словам, был соблюден, так как присутствовавший кредитор ООО «Инкатех» имеет наибольшую сумму требований — 3,3 млрд рублей, а значит, по закону, ему принадлежит наибольшее число голосов в принятии решений кредиторами.

Тем не менее, отметила Савчук, мировое соглашение вступит в силу только после утверждения его судом. Отметим, что второй по сумме требований кредитор — банк непрофильных активов «Траст» — пока не подписал соглашение. «В настоящее время предложение по заключению мирового соглашения направлено в банк "Траст", без согласия которого, полагаю, будет сложно надеяться на утверждение его судом», — сказал Кирилл Пестряков. В банке «Траст», в свою очередь, сообщили, что в данным момент рассматривают мировое соглашение.

Информация о передаче станков обанкротившегося «Севкабеля» «Акрону» появилась еще весной 2021 года. Как ранее писала «Фонтанка», на тот момент конкурсная управляющая Елена Савчук заключила с «СКТ», дочерней компанией «Акрона», договор хранения оборудования «Севкабеля». Издание связывает холдинг «Акрон» с компанией ООО «Инкатех», которая в этом году выкупила у «Сбербанка» право на долг и стала крупнейшим кредитором «Севкабеля».

АО «Акрон Холдинг» — один из крупнейших российских металлургических холдингов России. 100% акций предприятия принадлежит кипрской Rusmetal Investments Limited. Прибыль компании в 2020 году составила 16 млн рублей. Летом этого года глава холдинга Павел Морозов заявил об инвестициях 1,5 млрд рублей в новое предприятие «Экокабель», которое станет частью кабельного холдинга «Акрон» — «Инкатех».

Напомним, ООО «ПК «Севкабель» было признано банкротом по решению суда в декабре 2020 года, его общая кредиторская задолженность составляет порядка 6 млрд рублей (из которых 5,5 млрд рублей — по поручительствам за материнскую организацию — группу компаний «Росскат»). Основными кредиторами являются компании ООО «Инкатех», которой переуступил права на долг «Сбербанк», с требованием 3,3 млрд рублей, и банк «Траст» с требованием 2,3 млрд рублей. Всего в реестре числится более десяти кредиторов компании.