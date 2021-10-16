Экономика

«Подозрительные» налогоплательщики и электронная подпись станут темами пресс-конференции ПЛН

Как зарегистрировать юридическое лицо или ИП, не выходя из дома? Кто может попасть в категорию «подозрительных» налогоплательщиков? Как получить квалифицированную электронную подпись?

На эти и другие вопросы ответят должностные лица управления ФНС в Пскове на пресс-конференции 19 октября:

начальник налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Светлана Владимирова;

начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков Андрей Веденин;

заместитель начальника отдела информационной безопасности Станислав Герасимов;

Начало 19 октября в 11.00. Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

Аккредитация в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07 или по электронной почте: 777@pln-pskov.ru. Количество мест ограничено. Будет вестись видеотрансляция. Оставить свои вопросы можно на форуме.