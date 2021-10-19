Экономика

ФНС заинтересовалась чаевыми самозанятых

ФНС изучает возможность учета чаевых, которые оставляют самозанятым. Опрос о потребности в получении вознаграждения через приложение «Мой налог» служба разослала работающим на себя.

Фото: пресс-служба ФНС России

Налоговая задала самозанятым три вопроса: «Оставляют ли вам ваши клиенты чаевые сейчас?», «Хотите ли вы, чтобы ваши клиенты могли переводить вам чаевые в электронной форме?» и «Хотите ли вы, чтобы приложение "Мой налог" имело встроенную функциональность по приему чаевых в электронной форме?».

В ФНС заявили, что постоянно отслеживают обратную связь от пользователей продуктов службы. Благодаря этому векторы развития приложения «Мой налог» определяют, в том числе, и сами самозанятые, пишет газета «Известия».

«Так, пользователи предложили на чеке самозанятого указывать реквизиты для перевода чаевых. Кроме того, самозанятому было бы удобно получать чаевые на свои счета или карты, просто указав их в приложении "Мой налог"», — рассказали в ФНС.

Чаевые — это перевод небольшой суммы со стороны клиента, который хочет дополнительно к оплате товара и услуги отблагодарить продавца за высокое качество или уровень обслуживания, говорится в опросе ФНС. Служба подчеркнула: согласно позиции Минфина, чаевые не облагаются налогом. 18 октября министр финансов Антон Силуанов заявил, что ближайшие три года менять налогообложение физлиц не планируется.