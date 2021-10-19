Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Игорем Савицким

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Уже несколько недель подряд пандемия бьет рекорды по всем показателям. Так называемая четвертая волна коронавируса принесла с собой и очередную волну ограничительных мероприятий. Пока очень аккуратно, но уже поговаривают и о возможных локдаунах. При этом многие аналитики предупреждают: такая крайняя мера может окончательно обрушить российскую экономику.

Казалось бы, бизнесу уже не привыкать трансформировать отлаженные процессы, приспосабливаться к неопределенности, а иногда и мириться с простоем. Таковы новые реалии. Но сможет ли бизнес существовать в них бесконечно? Да и проблема, возможно, кроется вовсе не в очередном кризисе, а в системе - в том, как государство реагирует на актуальные вызовы, а порой и шоки.

Об этом ведущий Алексей Овчинников порассуждает с известным псковским промышленником, генеральным директором холдинга «НПН» Игорем Савицким.

Радиослушатели могут задать свой вопрос гостю студии по телефону 56-73-72.