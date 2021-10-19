Экономика

«Эхономика»: Игорь Савицкий о новых реалиях бизнеса. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Эхономика», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 19 октября.

Уже несколько недель подряд пандемия бьет рекорды по всем показателям. Так называемая четвертая волна коронавируса принесла с собой и очередную волну ограничительных мероприятий. Пока очень аккуратно, но уже поговаривают и о возможных локдаунах. При этом многие аналитики предупреждают: такая крайняя мера может окончательно обрушить российскую экономику.

Казалось бы, бизнесу уже не привыкать трансформировать отлаженные процессы, приспосабливаться к неопределенности, а иногда и мириться с простоем. Таковы новые реалии. Но сможет ли бизнес существовать в них бесконечно? Да и проблема, возможно, кроется вовсе не в очередном кризисе, а в системе - в том, как государство реагирует на актуальные вызовы, а порой и шоки.

Об этом ведущий Алексей Овчинников порассуждал с известным псковским промышленником, генеральным директором холдинга «НПН» Игорем Савицким.