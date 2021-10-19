Псковский общепит проверяют на чистоту перед налоговой

Налоговая служба проводит работу по легализации неформальной занятости в сфере общественного питания в рамках реализации в масштабах всей страны отраслевого проекта. Об этом на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН рассказала начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Светлана Владимирова.
По ее словам, в Пскове в этих целях провели выборочный анализ финансово-хозяйственной деятельности 25-ти налогоплательщиков, которые оказывают услуги в сфере общественного питания на территории города.
Так, в ходе анализа выяснилось, что:
По результатам проведенной работы 53 организации общепита трудоустроили 129 человек. 30 налогоплательщиков уточнили налоговые обязательства по страховым взносам и НДФЛ, в результате чего в бюджет поступило 1,5 млн рублей, в том числе страховых взносов – 991 тысяча рублей, НДФЛ – 511 тысяч рублей.