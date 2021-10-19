Экономика

Псковский общепит проверяют на чистоту перед налоговой

Налоговая служба проводит работу по легализации неформальной занятости в сфере общественного питания в рамках реализации в масштабах всей страны отраслевого проекта. Об этом на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН рассказала начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Светлана Владимирова.

По ее словам, в Пскове в этих целях провели выборочный анализ финансово-хозяйственной деятельности 25-ти налогоплательщиков, которые оказывают услуги в сфере общественного питания на территории города.

Так, в ходе анализа выяснилось, что:

4 налогоплательщика (16% от анализируемых) выплачивают заработную плату выше среднего уровня в этом виде экономической деятельности,

6 налогоплательщиков (24%) выплачивают заработную плату, приближенную к уровню ВЭД;

10 налогоплательщиков (40%) выплачивают заработную плату выше минимального размера оплаты труда, но ниже уровня ВЭД;

5 налогоплательщиков (20%) выплачивают заработную плату ниже МРОТ.

Смотрите также Признаки «подозрительных» организаций перечислили псковские налоговики

По результатам проведенной работы 53 организации общепита трудоустроили 129 человек. 30 налогоплательщиков уточнили налоговые обязательства по страховым взносам и НДФЛ, в результате чего в бюджет поступило 1,5 млн рублей, в том числе страховых взносов – 991 тысяча рублей, НДФЛ – 511 тысяч рублей.