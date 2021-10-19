Экономика

Игорь Савицкий: Нужно было вводить локдаун с финансовой компенсацией

Нужно было вводить локдаун с финансовой компенсацией. Такое мнение высказал известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Коронавирус бьет сильно, - отметил он. - Ограничения приводят к тому, что люди стараются не посещать публичные места, кафе, места, где оказываются услуги населению. Часть бизнеса находится в депрессии, безусловно. Большой поддержки от государства нет. Все-таки нужно, наверное, было объявить локдаун с финансовой компенсацией этим сферам нашей экономики», - сказал он.

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Из-за того, что не объявили локдаун, «бизнес лихорадит», резюмировал Игорь Савицкий.