Экономика

Экономика России находится в достаточно кризисном положении - эксперт

Экономика России находится в достаточно кризисном положении. Такое мнение высказал известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

По его словам, реальный рост экономики в России — не более 1-1,5%. «Это очень сильно огорчает и очень сильно настораживает. Это очень маленький рост для России», - сказал гость студии.

«Думаю, можно говорить о том, что у нас нарастает экономическое отставание от основных мировых конкурентов. А мы пытаемся конкурировать с очень серьезными странами. По большому счету, экономика России находится в достаточно кризисном положении. Это мое оценочное мнение. Я так считаю, потому что немного разбираюсь в экономике и вглядывался в цифры, которые имеем», - прокомментировал эксперт.

При этом Игорь Савицкий добавил, что экономика города Пскова «жива». «Видно, что бизнес шевелится», - подчеркнул он.