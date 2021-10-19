Экономика России находится в достаточно кризисном положении - эксперт

Экономика России находится в достаточно кризисном положении. Такое мнение высказал известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).
По его словам, реальный рост экономики в России — не более 1-1,5%. «Это очень сильно огорчает и очень сильно настораживает. Это очень маленький рост для России», - сказал гость студии.
При этом Игорь Савицкий добавил, что экономика города Пскова «жива». «Видно, что бизнес шевелится», - подчеркнул он.