Экономика

Средняя зарплата должна равняться стоимости квадратного метра жилья - Игорь Савицкий

Средняя заработная плата в России должна равняться стоимости одного квадратного метра жилья. Об этом заявил известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Это один из просчетов нашей глобальной экономики, нашего правительства. Они должны требовать от губернаторов и стремиться к тому, чтобы один квадратный метр жилья равнялся одной средней заработной плате в регионе», - сказал он.

По мнению Игоря Савицкого, это поможет решить демографическую проблему. «Это чрезвычайно важно для России», - резюмировал он.

Смотрите также Средняя предлагаемая зарплата в Псковской области увеличилась на 500 рублей

Напомним, по данным аналитиков hh.ru, средняя предлагаемая зарплата в Псковской области за месяц увеличилась на 500 рублей и составляет 40 580 рублей.