Экономика

Псковский ЦУМ готовят к реконструкции

Псковский ЦУМ готовят к реконструкции. Об этом сообщил известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Готовим ЦУМ к реконструкции. С магазинами ничего не получилось, так как там нет стоянки. Город не дал стояночку. Поэтому открывать там магазины не сильно правильно. А вот сделать из ЦУМа большую точку общепита мы бы хотели. Прорабатываем проекты по этому поводу. Будем ЦУМ перепрофилировать. Если хотя бы первый этаж отдать под общепит, дела пойдут лучше», - рассказал Игорь Савицкий.

При этом он добавил, что не взял бы на себя смелость открыть еще один торговый центр в Пскове. «Это лишено какого-либо экономического смысла», - подчеркнул Игорь Савицкий.