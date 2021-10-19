Экономика

Игорь Савицкий: При введении QR-кодов посещаемость заведений резко упадет

При введении QR-кодов посещаемость заведений общепита резко упадет. Такое мнение высказал известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Эти ограничения очень серьезные. Посетителей не дождемся. С QR-кодами людей пока очень мало. Ожидаем, что при введении QR-кодов посещаемость заведений резко упадет. Не очень понимаю, как у нас это будет хорошо работать. Попробуем», - отметил он.

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Напомним, в Псковской области ввели QR-коды для посещения учреждений культуры. С 1 ноября это требование распространят и на другие сферы, в том числе на предприятия общественного питания, бассейны, досуговые и фитнес-организации.