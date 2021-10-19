Экономика

Правительство прогнозирует снижение бедности до исторического минимума в 2023 году

Кабмин улучшил прогноз по темпам снижения уровня бедности. Соответствующие данные содержатся в Едином плане по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030-го. Согласно документу, число малоимущих в 2021-м и в следующие три года будет сокращаться быстрее, чем предполагалось ранее.

По прогнозам кабмина, в этом году доля людей с доходами ниже прожиточного минимума упадет до 11,4% (что коррелирует с прогнозом Всемирного банка) вместо 12,1% в сентябрьской промежуточной версии документа. В 2022 году уровень бедности должен опуститься до 10,8% (ранее ожидалось 11,5%), в 2023-м — до 10,1% (ранее 10,9%), а в 2024-м — до 9,6% (ранее 10,4%), пишет газета «Известия».

Таким образом, уже к концу 2023 года этот показатель должен упасть до исторического минимума за весь постсоветский период (10,7% по итогам 2012 года). А к 2030 году планируется достичь 6,5%, то есть поставленной президентом цели по снижению бедности в два раза по сравнению с 2017 годом.

Замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова отметила, что корректировка ожиданий частично связана с изменением методики расчета прожиточного минимума. С 2021 года он определятся, исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода, составляя 44,2% от него.

Министерство прогнозирует восстановление допандемийных показателей реальных доходов населения к началу 2022 года.

В Росстате пояснили, что сама формула расчета уровня бедности не изменилась, но базовым показателем теперь выступает медианный доход. А в Минтруде подчеркнули, что меры поддержки малообеспеченных граждан последовательно расширяются, при этом акцент делается на помощи семьям с детьми, поскольку они составляют 80% малоимущих.

По данным Росстата, в 2020 году уровень бедности снизился с 12,3% до 12,1% (17,8 млн человек).