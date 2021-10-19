Продовольственные бренды Псковской области представлены на национальном конкурсе

Семь торговых марок производителей Псковской области принимают участие во втором национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.
На конкурс заявлены: «Столбушенский сбитень», «Старобуригские вяленые огурцы», «Псковский иван-чай», «Псковские заедки», «Псковские кокоры», «Печерский пряник» и «Изборская черная соль».
Всего в конкурсе участвуют более 700 продуктов из 84 регионов России. Победителя определят путем открытого голосования, которое продлится с 20 октября по 7 ноября. Каждый житель страны может отдать свой голос на официальном сайте конкурса, поддержав три любимых продукта и свой регион. Тройка лучших в «народной» номинации будет определена большинством голосов. Всего по итогам конкурса будут определены финалисты в 8 номинациях.
Среди участников конкурса есть как старинные блюда, так и относительно молодые и перспективные бренды, созданные или возрожденные фермерами в последнее десятилетие.
«Рассказать людям о продуктах и их истории, познакомить с небольшими хозяйствами, которые производят необычную и качественную продукцию, помочь фермерам в ее продвижении и сбыте — это и есть главная задача "Вкусов России". Мы видим, как конкурс стимулирует предпринимателей расти, помогает развитию агротуризма и в целом сельских территорий. Уверен, что в этом году он пройдет не менее успешно, чем в прошлом, и позволит миллионам россиян больше узнать о разнообразной кухне регионов нашей страны», — отметил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
В прошлом году определили трех фаворитов среди почти 500 брендов. Победителями в номинации «Нас выбирают» стали бурятские буузы, сыры Подмосковья и дагестанская баранина.