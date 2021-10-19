Экономика

Путин одобрил новые меры поддержки бизнеса

Президент России Владимир Путин одобрил меры поддержки бизнеса, предложенные правительством. Об этом сообщает официальный телеграм-канал кабмина.

О том, что планируется сделать, рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов. В частности, по его словам, малый бизнес из пострадавших отраслей сможет получить единовременную выплату в размере 1 МРОТ на одного работника. Подать заявку на грант можно будет дистанционно через Федеральную налоговую службу с 1 ноября по 15 декабря.

Выплаты будут осуществляться с 15 ноября по 31 декабря.

Претендовать на гранты смогут компании из сфер спорта, гостиничного бизнеса, общепита, допобразования, культуры и развлечений и других. Мера поддержки охватит 2 млн человек, на нее планируется выделить 27 млрд рублей.

Предприятия из пострадавших отраслей смогут получить льготные кредиты при условии сохранения занятости.

Максимальный размер кредита – 1 МРОТ на 1 занятого умножить на 12 месяцев. В течение шести месяцев никаких платежей по кредиту делать не нужно. После этого предприятие сможет погашать кредит по ставке 3% годовых, говорится в сообщении.