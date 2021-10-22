Экономика

Задолженность по зарплате в Псковской области снизилась на 86%

Общий размер задолженности по заработной плате в Псковской области в текущем году снизился на 86% и составил 5,6 млн рублей. Об этом говорилось на оперативном совещании в прокуратуре региона, на котором подвели итоги работы ведомства за 9 месяцев 2021 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной прокуратуры.

«Мерами прокурорского реагирования восстановлены нарушенные права свыше 350 работников, перед которыми после принятия мер прокурорского реагирования погашена задолженность по заработной плате на общую сумму более 25 млн рублей», - отметили в надзорном ведомстве.

Во вступительном слове прокурор области Иван Грибов отметил, что в условиях пандемии продолжена работа по обеспечению прав граждан на доступную медицинскую помощь и бесперебойное лекарственное обеспечение, своевременное получение медицинскими работниками стимулирующих выплат. Приоритетное значение отводилось защите трудовых прав граждан, прав социально незащищенных групп населения.

Отмечается, что принятые меры позволили сократить число неисполненных договоров на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 46% (с 57 до 31). «Обеспечено безаварийное начало отопительного сезона во всех муниципальных образованиях области», - подчеркнули в прокуратуре.

Также велось надзорное сопровождение национальных проектов, основных направлений государственной политики в бюджетной, экологической и иных жизненно важных сферах.

В сфере противодействия коррупции возросло на 9% число выявленных нарушений, в 2 раза увеличилось количество лиц, привлеченных к административной ответственности, на 25% - к дисциплинарной, в том числе полномочия трех лиц прекратили в связи с утратой доверия, рассказали в пресс-службе. По материалам прокурорских проверок инициировано 5 процедур контроля за расходами. Отмечается рост числа поставленных на учет фактов взяточничества.

В то же время исполнение программы капитального ремонта многоквартирных домов области в рамках краткосрочного плана на 2021 год составляет не более 50%, продолжили в прокуратуре. Имеются риски неполучения тремя муниципальными образованиями региона паспортов готовности к работе в зимний период. «Требуют постоянного внимания вопросы ценообразования на продовольственные товары, лекарственные средства и строительные материалы», - сообщили в пресс-службе.

«Вызывает обеспокоенность ситуация с обеспечением доступности образования. Не все учащиеся общеобразовательных организаций обеспечены бесплатными учебниками», - подчеркнули в надзорном ведомстве.

По итогам совещания приняли меры, направленные на улучшение состояния законности на территории региона.