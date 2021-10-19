Экономика

ФАС и Минсельхоз отчитаются за подорожание пшеницы

Правительство поручило ФАС и Минсельхозу доложить о причинах роста цен на пшеницу твердых сортов. Как сообщается в протоколе совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко, Минэкономразвития, Минфин и Минсельхоз также должны изучить вопрос об оказании мер господдержки для производителей и оценить возможность изменения экспортной пошлины на пшеницу.

Виктория Абрамченко также поручила ФТС обратить особое внимание на предотвращение нелегального вывоза зерна твердых сортов пшеницы из РФ. В аппарате вице-премьера подтвердили, что направили такие поручения в ведомства, пишет газета «Известия».

В сентябре крупнейшие производители макарон попросили правительство принять меры, которые помогут сдержать подорожание твердой пшеницы. По данным, приведенным в письме в кабмин, с начала нового сезона (сельскохозяйственный год стартует в июле) по середину сентября сырье подорожало до 80%, причем рост продолжается. Это находит отражение в себестоимости продукции, ее готовят из двух ингредиентов: мука из твердых сортов пшеницы и вода, указали производители.

В некоторых торговых сетях подтвердили, что производители уже начали сообщать о подорожании продукции. Ритейлеры уточняли, что закупочные цены выросли в среднем на 15-20%.