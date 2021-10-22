Экономика

Новый магазин сварочного оборудования, мотоблоков и компрессоров открылся на «Стройбазе на Алмазной»

Генераторы, садовую технику, инструмент, компрессоры и другое оборудование, которое производит группа компаний «Аврора», теперь можно купить в Пскове, на «Стройбазе на Алмазной».

Оборудование «Аврора» поставляется в Россию с 2007 года. Имидж бренда в основном определяется линейкой современных инверторных сварочных аппаратов Аврора ПРО. Производятся они на заводах китайской компании Riland — одного из основных разработчиков и поставщиков инновационного высокотехнологичного сварочного оборудования в КНР и Европе.

Сегодня «Аврора» - это не только сварочные инверторы, но и полуавтоматы, плазменные резаки, расходники для шиномонтажа, мотоблоки, культиваторы, краскопульты, аэрографы, пневмоинструмент, насосы, насосные станции, мотопомпы, генераторы, стабилизаторы напряжения, пуско-зарядные устройства, уборочная, тепловая и садовая техника, а также электроинструмент. Ассортимент бренда представлен в магазине, который открылся на «Стройбазе на Алмазной» в павильоне №5.

Каждый производитель группы компаний стремится к повышению качества, продолжительности срока службы и удобства использования продукции. Вся продукция торговой марки «Аврора» проходит обязательную и добровольную сертификацию, на соответствие европейским нормам качества EC, GS, а также сертификацию стран таможенного союза ЕАС.

Техника этого бренда имеет гарантийный срок от года до двух лет, в зависимости от товарного направления. Кроме сервисного обслуживания ГК Аврора предлагает своим покупателям и постгарантийную поддержку в сервисных центрах, расположенных по всей территории России.

Контактная информация

https://msm60.ru/evrotek

«Стройбаза на Алмазной», павильон №5

(8112) 700-999

График работы рынка: понедельник - пятница с 8.30 до 19.00, суббота с 8.30 до 17.00, воскресенье с 8.30 до 16.00.