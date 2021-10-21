Экономика

В России не исключили появления «черных лебедей» инфляции

Нынешнюю ситуацию с инфляцией характеризует высокий уровень неопределенности, и нельзя исключать вероятность появления очередных «черных лебедей» на потребительском рынке. Об этом заявила замминистра экономического развития Полина Крючкова.

«Не берусь сказать на 100%, пройден пик инфляции или нет. С одной стороны, ушло влияние разовых факторов, замедляется монетарная инфляция, а кроме того есть эффект (высокой – ред.) базы прошлого года — как раз по осени темпы роста цен начали ускоряться, что должно сжимать дельту год к году», — цитирует ее газета «Известия».

Замминистра допустила, что под влиянием этих трендов ожидания ведомства по инфляции могут быть снова скорректированы.

«Теоретически прогноз скорее будет пересмотрен в меньшую сторону, но, с другой стороны, вероятность каких-то "черных лебедей"», — отметила Полина Крючкова.

По ее словам, трудно прогнозировать, «что следующее рванет, где порвется цепочка поставки».

В пресс-службе Минэкономразвития уточнили, что основные факторы, которые будут влиять на инфляцию до конца года, — это предложение сельхозпродукции на внутреннем рынке, мировые цены, состояние глобальных логистических цепочек, а также ситуация на энергорынке в Европе.