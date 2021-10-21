Экономика

Эксперт назвал ошибки россиян при формировании накоплений

Основные ошибки россиян при формировании накоплений назвал экс-министр финансов России Михаил Задорнов, сообщает РИА Новости.

«Первая ошибка при формировании портфеля сбережений – излишняя боязнь риска. Но основную базу сберегательного портфеля должны формировать инструменты с разной степенью защиты, как солидные и безрисковые, так и с высоким элементом риска», - рассказал Михаил Задорнов.

Также не стоит пытаться найти единственный «самый лучший» инструмент для инвестиций и использовать для всех накоплений только его. Гораздо эффективнее диверсифицировать свои накопления в разные сберегательные «корзины», тогда доход одной группы инвестиционных инструментов в вашем портфеле будет компенсировать убыток от другой, добавил финансист.

Третьей распространенной ошибкой при формировании накоплений эксперт назвал направление в «копилку» только крупных сумм.

«Часто мы тратим деньги по мелочам, ничего не откладывая. Особенно это касается молодых людей. Для успешного инвестирования полезно выработать привычку – получив любой доход, сразу отложить какую-то сумму. Единственное, ради чего стоит прилагать усилия – это наше будущее и заботиться о нем нужно методично и уже сегодня», - заключил экс-министр.