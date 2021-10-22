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Экономика

Работу псковских предприятий могут приостановить на 3 месяца за нарушение антиковидных мер

22.10.2021 10:25|ПсковКомментариев: 0

Предприятия Псковской области могут получить штрафы за нарушение противовирусных мер. Также у Роспотребнадзора есть право приостанавливать их деятельность на 90 дней. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном обращении.

«Очевидно, что в период нерабочих дней в Псковскую область захочет приехать большое количество гостей из других регионов, прежде всего, Москвы и Санкт-Петербурга. Результатом может стать новый всплеск заболеваемости. Мы уже не раз это проходили. Крайне важно обеспечить такие условия, которые минимизируют риски для жителей нашего региона. Альтернативой этим решениям является полная приостановка работы целых отраслей. Нам такой сценарий не нужен», - отметил Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что в период с 30 октября по 7 ноября загрузка гостиничного фонда не должна превышать 50%. Кроме того, для посещения предприятий общепита, аквапарка, бассейнов, фитнес-клубов и досуговых организаций.

«Посещать их будет можно, но для этого с 30 октября нужны будут QR-код о вакцинации либо справка о вакцинации или перенесенном заболевании. Соблюдение этого требования должны обеспечивать сами организации. Будьте благоразумными, не рискуйте и не губите свой бизнес, адаптируйтесь. Очевидно, что с QR-кодами нам придётся жить ближайшее время», - обратился к предпринимателям Михаил Ведерников и предупредил о ежедневном контроле за исполнением новых требований.

Теги: #общепит #ограничения #QR-код
Источник: Псковская Лента Новостей
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