Работу псковских предприятий могут приостановить на 3 месяца за нарушение антиковидных мер

Предприятия Псковской области могут получить штрафы за нарушение противовирусных мер. Также у Роспотребнадзора есть право приостанавливать их деятельность на 90 дней. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном обращении.
Глава региона подчеркнул, что в период с 30 октября по 7 ноября загрузка гостиничного фонда не должна превышать 50%. Кроме того, для посещения предприятий общепита, аквапарка, бассейнов, фитнес-клубов и досуговых организаций.
«Посещать их будет можно, но для этого с 30 октября нужны будут QR-код о вакцинации либо справка о вакцинации или перенесенном заболевании. Соблюдение этого требования должны обеспечивать сами организации. Будьте благоразумными, не рискуйте и не губите свой бизнес, адаптируйтесь. Очевидно, что с QR-кодами нам придётся жить ближайшее время», - обратился к предпринимателям Михаил Ведерников и предупредил о ежедневном контроле за исполнением новых требований.