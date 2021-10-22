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Экономика

Резидент «Моглино»: Вопрос о прибыли не стоит

22.10.2021 13:14|ПсковКомментариев: 3

Два завода по выпуску элементов выхлопных систем - глушителей, выхлопных труб, резонаторов - стоят на расстоянии всего 270 км друг от друга. Их продукцию ставят на автомобили Ford, Audi, Volkswagen, Opel. У заводов тот же учредитель, но одно предприятие находится в Эстонии, а другое - на территории особой экономической зоны «Моглино» в Псковской области. И генерирует убытки. Почему, несмотря на это, инвестор не собирается уходить, каких специалистов ждут на зарплату в 50 тысяч рублей и какая выгода для Псковской области от работы предприятия - об этом рассказал генеральный директор «Веллеранд Аутоматив Рус» Максим Зайцев.

 

- Максим Евгеньевич, предприятие арендует производственные площади у «Моглино». Почему не построите свой завод?

- Реализация инвестиционного проекта разбита на части. Сейчас мы арендуем цех площадью 2500 квадратных метров. Мы пришли на площадку с готовой инфраструктурой, подключенную к водоснабжению и электроэнергии. Завезли станки и в сентябре 2020 года отгрузили первую продукцию.

Мы планируем построить собственный завод площадью 10 000 квадратных метров. Уже взяли в «Моглино» участок в аренду площадью больше четырех гектар, от нынешнего цеха до него метров двести. К следующей осени, если все с коронавирусом сложится удачно, проектные работы будут завершены, и ближе к зиме войдем в стадию строительства.

- Что изменится для предприятия с появлением собственного завода?

- Свой завод нужен, потому что на площадях, которыми мы на данный момент располагаем, мы не можем выполнить весь техпроцесс. Я сейчас покупаю большинство компонентов в готовом виде. Можно сказать, что пока у нас сборочный цех. Компоненты приходят из Эстонии. Наш учредитель - гражданин Эстонии Юри Веллеранд, давший предприятие свое имя. Аналогичный по типу выпускаемой продукции завод есть по ту сторону границы, расстояние между двумя площадками 270 километров. То есть ближе, чем до Питера. Если нужно было бы одну фуру за день два раза туда-обратно отправлять. Но операции по таможенному оформлению и прохождению границы сразу сутки сверху накладывают. В итоге полтора дня нужно машине чтобы добраться до другого предприятия.

- В чем смысл бизнесмену из Эстонии строить завод в России?

- Во-первых, рабочая сила. Даже не ее стоимость, а в принципе наличие. Граждане Эстонии совершают трудовую миграцию в сторону Германии, Швеции, Финляндии. Соответственно, образуется дефицит кадров. Стоимость рабочей силы тоже влияет. У нас на заводе в «Моглино» средняя зарплата - 50 тысяч рублей. Неплохие по местным меркам деньги, но это в два с половиной раза ниже, чем получает сварщик в Эстонии. И еще один немаловажный момент - здесь более дешевые энергоресурсы, газ и электричество. Себестоимость продукции получается ниже. Затраты на логистику 500 километров туда-обратно, привезти сырье и увезти готовую продукцию. Я как резидент особой экономической зоны имею льготы по таможенным пошлинам. Ко мне поступают компоненты, я их помещаю под особый таможенный режим, изготовление продукции и предоставление отчетности по использованию компонентов в таможенные органы. Готовая продукция уезжает опять с нулевыми пошлинами, будто была произведена в Эстонии.

- Сложно ли было стать резидентом «Моглино»?

- Лично я на этой стадии в проекте не участвовал, но, по моему данным, было несколько личных визитов учредителя в Псков, прошли встречи на уровне губернатора, его заместителя, состоялся наблюдательный совет, было принято положительное решение.

- Есть ли у предприятия трудности, связанные с тем, что оно находится на территории особой экономической зоны?

- Мы столкнулись с двумя видами трудностей. Первые связаны с коронавирусными ограничениями на границе. Сюда можно отнести оформление виз как непосредственно для учредителя, так и для сотрудников иностранных предприятий. В случае поломки невозможно быстро оформить визу для нужного специалиста. Проходит несколько недель, прежде чем оборудование отремонтируем и запустим обратно в производственный процесс. Данный тип трудностей относится к временным и понимаем, что после снятия ограничения решения этих вопросов будут происходить в обычном режиме.

Вторая трудность - это недоработанный на законодательном уровне вопрос о вывозе отходов. Он очень большой и проблематичный. Отходы от обработки металлопроката сложно вывезти и сдать как металлический лом в отдельные приемы за территорией экономической зоны. Нужно соблюдать большое количество формальностей. На обычном заводе стоят большие контейнеры под чермет, все металлические отходы складируются в этот контейнер без сортировки. Составить на него бумаги и в случае необходимости провести их пересчет с представителем таможенного органа. В итоге часть цеха просто заставлена ​​контейнерами под десятки разных видов отходов. Пока что мы с этим справляемся, но после расширения производства количество видов отходов составит несколько сотен.

Проблема отходов стоит не только в «Моглино», насколько я знаю, резиденты всех особых экономических зон в стране сталкиваются с проблемой вывоза упаковки и отходов с территории. Руководство таможенных постов и инспекторы оказывают всё возможное содействие и помогают решать трудности, но не могут отступить от правил, прописанных в Таможенном кодексе.

К решению этой проблемы активно подключилось руководство и другие советы нашей ОЭЗ, а также руководство других экономических зон. Надеемся, что к моменту окончания строительства собственного завода, проблема будет решена.

- Кто потребитель вашей продукции?

- Основные склады расположены в Эстонии и Чехии. После этого уже невозможно сказать, на какую машину поставили псковский глушитель, а на какой - произведенный в Эстонии. Наши выхлопные системы расходятся по всему Евросоюзу. Мы не всегда знакомы с конечным потребителем, потому что реализуем продукцию только дилерам и крупным оптом. Точно знаю, что наши системы уже стоят на десятках тысяч автомобилей иностранного производства по всей Европе.

- Корпоративная культура на эстонском заводе в России отличается от той, что существует на чисто местных предприятиях?

- До завода «Веллеранд» я работал на аналогичном производстве в Пскове. Основное отличие между европейскими и многими российскими предприятиями, которые выпускают выхлопные системы, заключается в степени развития процесса. То, что в России на данный момент делают на десятке единиц прессового оборудования с соответствующим количеством работников и обслуживающего персонала, в Европе уже давно автоматизировали, и у них стоит линия, которую обслуживает один-два человека. Понятно, что это требует совершенно другого уровня инвестиций. Отличается не только уровень оснащения, но и качество сырья. Металлопрокат с алюмокремниевым покрытием, которое вызывает высокую коррозионную стойкость и переносит воздействие температуры в России не производят. А мы работаем на таком сырье.

Трудовая дисциплина у нас на предприятии выше. У меня опозданий на заводе нет, вне отведенных мест никто не курит, случаев употребления спиртных напитков работниками за полтора года не выявлено. Все сотрудники, когда брал их на работу, были предупреждены о высоких требованиях к дисциплине. На самом деле, на данный момент удалось собрать очень дружный и ответственный коллектив, где каждый работник знает свою задачу, план работ и выполняет их выполнением, без необходимости постоянного контроля со стороны руководства. Мы перевыполняем практически все нормы, которые применяются на европейских предприятиях, по количеству изготавливаемой продукции на работника. На данный момент предприятием выпущено и отгружено покупателям свыше 110 000 единиц продукции, при этом ни одно изделие не вернулось назад как забракованное покупателем, хотя эта возможность и предоставлена нашими договорными обязательствами. На мой взгляд, это свидетельствует о высоком уровне профессионализма, мастерства и ответственности, с которыми сотрудники нашего завода подходят к делу, и я очень благодарен им за это. Все, кто пришел полтора года назад со мной на производство, по-прежнему трудятся и по моим данным, не жалеют.

- Наверняка, прочитав о зарплате в 50 тысяч, найдутся те, кто захочет к вам устроиться. Как это сделать?

- На данный момент вакансий нет. Они появятся к концу этого года - начала следующего. Тогда к нам поступит дополнительное оборудование, будем увеличивать выпуск продукции. Кадры потребуются и после строительства собственного завода. Сейчас у нас 12 человек работает, а будет свыше 100. Сразу скажу, что будут востребованы сотрудники рабочих специальностей, а не «белые воротнички». В частности, сварщики и операторы станков. В следующие месяцы нужны операторы станков с ЧПУ, но за один день их не найдешь, поэтому мы заранее подобрали кандидатуры и готовы к приходу оборудования.

- Псковской области какая выгода от расположения на ее территории вашего предприятия?

- Основная выгода - это рабочие места со стабильными зарплатами и достойными условиями труда. Пока мы отчисляем налоги только с зарплат, от остальных освобождены на пять лет. Как раз запустим свой завод, и этот срок закончится, начнем пополнять бюджет.

В масштабах выгода тоже прослеживается. Сейчас вся продукция идет в Европу, а после запуска своего цеха мы планируем выпускать свыше 50 000 элементов систем выхлопа ежемесячно, часть их будем реализовывать на территории России. Соответственно, у конечных потребителей появится достойная альтернатива при выборе в магазинах. Для производства такого количества продукции предприятие будет закупать свыше 300 тонн металлопроката ежемесячно. Значит, будут загружены компании по производству и продаже металла. Если и дальше эту логическую цепочку продолжать, то развитие нашего предприятия будет способствовать созданию рабочих мест и на других предприятиях на территории нашей страны.

- Считали, сколько удалось сэкономить за счет того, что производство размещено в «Моглино»?

- На данный момент завод нерентабелен, пока каждый месяц он приносит убытки. Арендную плату за цех мы не окупаем. С приходом нового оборудования мы в два раза увеличим объем выпуска продукции. Надеюсь, что приблизимся хотя бы к нулевой отметке.

Инвестор нашего предприятия обладает не только финансами, но и более чем 30-летним опытом производства выхлопных систем, отлично разбирается в деталях производства, знает характеристики станка, нормы выпуска и стоимость простоя оборудования. Поэтому отсутствие данного этапа было им учтено при планировании размещения производства на территории ОЭЗ «Моглино».

Ввод в эксплуатацию цеха, который будет в четыре раза больше, чем аренда на данный момент площади, позволит связать все необходимое для производства оборудование. Предприятие будет закупать металлопрокат и самостоятельно производить все необходимые для производства компоненты. С этого момента и планируется получение прибыли.

Беседовала Юлия Магера

Фото Вадима Боченкова, а также предоставлены предприятием и администрацией ОЭЗ

Теги: #Моглино #экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
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