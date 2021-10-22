Экономика

Банк России повысил ключевую ставку до 7,5% годовых

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 75 б.п., до 7,5% годовых. Инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4-7,9%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на регулятора.

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков»,— сообщает пресс-служба ЦБ.

По прогнозу Центробанка, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2022 году снизится до 4-4,5% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. Банк Росси спрогнозировал, что рост ВВП в 2021 году составит 4-4,5%, а в 2022-2024 годах — 2-3% ежегодно.

ЦБ повышает ключевую ставку шестой раз подряд. В прошлый раз она повышалась в сентябре на 0,25 п.п., до 6,75% годовых. Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 17 декабря.