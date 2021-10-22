Экономика

Более 4,5 миллионов рублей задолжали работникам псковские организации

В Псковской области по состоянию на 1 октября 2021 года просроченная задолженность по заработной плате работникам организаций наблюдаемых видов экономической деятельности (кроме субъектов малого предпринимательства) составила 4,57 миллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Эта сумма почти на 1,5 миллиона рублей или на 47,7% больше, чем на 1 сентября этого года. Вся сумма просроченной задолженности по заработной плате сложилась из-за отсутствия у организаций собственных средств.

На 1 октября 319 работников Псковской области не получили зарплату вовремя. Так, в расчете на одного работника просроченная задолженность по заработной плате составила 14 329 рублей.

Более половины суммы задолженности приходится на обрабатывающие производства (51,4%). Кроме того, должники-работодатели есть в сфере транспорта (48,6%).