Экономика

Гендиректор «ПсковАгроИнвеста»: Мы стараемся сдерживать рост цен на свою продукцию

Предприятие «ПсковАгроИнвест» делает все возможное, чтобы сдержать рост цен на свою продукцию. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила генеральный директор компании Ирина Толмачева.

«Мы со своей стороны стараемся сдерживать рост цен на нашу продукцию, так как имеем ряд преимуществ в себестоимости сырья: у нас собственная свинина и говядина, поэтому дороже всего обходятся корма. В этом году мы полностью обеспечили себя зерном собственного производства, урожай был неплохой, поэтому здесь мы зафиксируемся. У нас собственные магазины, что позволяет работать на минимальных наценках, поэтому мы стараемся сократить этот процесс (рост цен — ред.)», - рассказала Ирина Толмачева.

Она напомнила, что сегодня, 22 октября, Центробанк увеличил ключевую ставку на 0,75% — теперь она равна 7,5%. По ее словам, это приведет, в частности, к увеличению ставки по кредитам.

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«Идет инфляция, соответственно, за этим пойдет и увеличение заработных плат. Должно пойти, как иначе-то. Мы не прогнозируем массового роста цен. Конечно, с увеличением роста себестоимости будут дорожать какие-то вещи, но это не массово и не коснется социально-направленного товара», - отметила генеральный директор «ПсковАгроИнвеста».

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Ранее сообщалось, что более десяти крупнейших компаний-мясопереработчиков уведомили ритейл о повышении цен на свою продукцию на 7-20% с конца октября - начала ноября. В Минсельхозе пообещали животноводческим предприятиям дополнительные 10 млрд рублей субсидий на компенсацию части затрат на закупку кормов для стабилизации ситуации.