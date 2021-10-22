Гендиректор «ПсковАгроИнвеста»: Мы стараемся сдерживать рост цен на свою продукцию

Предприятие «ПсковАгроИнвест» делает все возможное, чтобы сдержать рост цен на свою продукцию. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила генеральный директор компании Ирина Толмачева.
Она напомнила, что сегодня, 22 октября, Центробанк увеличил ключевую ставку на 0,75% — теперь она равна 7,5%. По ее словам, это приведет, в частности, к увеличению ставки по кредитам.
«Идет инфляция, соответственно, за этим пойдет и увеличение заработных плат. Должно пойти, как иначе-то. Мы не прогнозируем массового роста цен. Конечно, с увеличением роста себестоимости будут дорожать какие-то вещи, но это не массово и не коснется социально-направленного товара», - отметила генеральный директор «ПсковАгроИнвеста».
Ранее сообщалось, что более десяти крупнейших компаний-мясопереработчиков уведомили ритейл о повышении цен на свою продукцию на 7-20% с конца октября - начала ноября. В Минсельхозе пообещали животноводческим предприятиям дополнительные 10 млрд рублей субсидий на компенсацию части затрат на закупку кормов для стабилизации ситуации.