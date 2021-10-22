Экономика

Специалист оценил ситуацию с долларом к концу года

Доллар может достигнуть отметки в районе 73 рублей к концу года при снижении к тому времени цен на энергоносители и ожидаемом процессе сворачивания мягкой кредитно-денежной политики в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного аналитика компании «Универ Капитал» Дмитрия Александрова.

Доллар за последние два месяца стал дешевле к нацвалюте РФ ровно на 3,5 рубля, или на 4,7%. Если на выходные и понедельник 21-23 августа официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ, составлял 74,36 рубля, то на текущие выходные и понедельник он достиг 70,86 рубля.

«Снижение стоимости нефти на фоне спада ажиотажа на рынке энергоносителей и постепенное сокращение программы количественного смягчения в США окажут давление на курс рубля. При таком сценарии будет возможно уже обратное движение курса рубля и ослабление его до отметки 73 рублей за доллар»», - считает эксперт.

По его словам, уже в ближайшем будущем на физическом рынке нефти нынешний дефицит может уступить место профициту. «Также спад ажиотажа на энергорынке, особенно в случае теплой зимы в Европе, усилит в этой ситуации снижение цен на нефть, и будет хорошо, если они удержат район 75 долларов за баррель», - пояснил Александров. Эксперт также сказал, что ФРС США начнет сворачивание «поддержки» рынков и в конце 2022 года может перейти к подъему учетной ставки, что приведет к оттоку капитала и с товарных, и с развивающихся рынков.

«Стоит также обратить внимание на решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку на 0,75 процентных пункта, регулятор также не исключает возможности дальнейшего ее повышения и готов держать её на повышенном уровне дольше, чем планировал ранее. Рубль отыграл жесткую риторику ЦБ, что символически совпало с краткосрочным пробитием отметки 70 рублей за доллар и срабатыванием стоп-приказов участников рынка, кто играл на понижение рубля», - добавляет также эксперт.

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Александров сделал вывод, что курс рубля полностью отыграл поддержку со стороны ЦБ РФ и сказал, что драйверов для его укрепления осталось мало. Он подчеркнул, что негативные факторы скоро могут дать знать о себе и рекомендовал быть готовыми к возможности роста курса доллара с целями в районе 72,8-73,2 рубля до конца года.