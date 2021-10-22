Экономика

Производители круп в России предупредили о росте цен на гречку и овсянку

Производители круп уведомили сети о повышении цен на гречку, овсянку и хлопья на 10–20% в ноябре. Причина — рост стоимости сырья и упаковки, пишет газета «Коммерсантъ».

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Крупный производитель гречки, овсянки, хлопьев и другого «Роса» предупредил партнеров о повышении с 4 ноября цен по большей части позиций на 10–20%. Как сказано в обращении, это связано с существенным и продолжающимся ростом цен на зерновые и зернобобовые культуры.

Гречка и овес с 1 августа по 15 октября в Алтайском крае подорожали на 38% и 32% соответственно, цены на ячмень выросли на 36%.

По данным Росстата, в августе гречневая крупа в РФ в среднем стоила 102,51 руб. за 1 кг, овсяная и перловая — 45,21 руб. за 1 кг, хлопья «Геркулес» — 80,47 руб. за 1 кг.

В сети «Верный» подтвердили, что получили уведомления от производителей круп о повышении цен в среднем на 15%. Поставщики ссылаются на то, что окончание сбора зерновых не привело к снижению цен, а вызвало дальнейший рост, передал представитель сети. В X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магните», Auchan, «Ленте» комментарии не предоставили.

Представитель агрохолдинга «АФГ Националь» (бренды «Националь», Prosto и др.) также заявил о росте себестоимости производства круп. По его словам, цена полипропиленовой и картонной тары за последний год выросла более чем на 100%, а российского сырья — в пределах 30%. Основное повышение цен наблюдается по гречке, минимальное — по рису, остальные крупы и бобовые в среднем в закупке показывают рост на 12–15% в течение последних двух месяцев, говорят в холдинге. В «АФГ Националь» отметили, что «будут вынуждены подстраиваться под рыночную ситуацию». Другой крупный производитель круп — «Мистраль Трейдинг» — на вопросы не ответил.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько считает, что рост цен на гречку может быть связан с плохим качеством ее урожая в Алтайском крае, основном поставщике этой крупы в России.

По оценкам ИКАР, стоимость гречки у алтайских производителей на 22 октября была на уровне 80,3 руб. за 1 кг, а годом ранее — 56,9 руб. за 1 кг. Директор «Совэкона» Андрей Сизов добавил, что в этом сезоне также были невысокие переходящие запасы, дополнительно на цены могло повлиять окончание запрета на экспорт крупы. Запрет на экспорт гречки, крупы грубого помола из гречки и гречневого зерна действовал в РФ с 5 июня по 31 августа для сохранения необходимых объемов продукции на внутреннем рынке и недопущения резких колебаний цен.

В «Верном» заявили, что вынуждены частично принимать повышение цен от производителей, чтобы не создавать дефицита товара на полках. В сети стараются договариваться об отсрочке повышения или дробить его на несколько этапов. Зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов отмечает, что поставщики продуктов на протяжении всего прошлого года сдерживали рост отпускных цен за счет собственной рентабельности. Но сегодня производители вынуждены либо поднять отпускные цены, либо уйти с рынка, полагает он.

В Минсельхозе подтвердили, что производители продуктов питания амортизируют рост стоимости продукции за счет собственной прибыли с прошлого года. При этом там добавили, что объемы местного производства основных видов круп и сырья для них обеспечивают существующий внутренний спрос. Так, по данным министерства, в этом году посевные площади под гречкой выросли на 12,1%, до 975,9 тыс. га. К 22 октября в России собрано 837,5 тыс. тонн гречки, что на 22 тыс. тонн превышает показатель прошлого года. Андрей Сизов прогнозирует, что рост цен на гречку должен замедлиться на фоне поступления на рынок нового урожая. По прогнозам ИКАР, общий урожай гречки в России в этом году на уровне 900 тыс. тонн против 892 тыс. тонн годом ранее.