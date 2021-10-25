Экономика

Путин поручил губернаторам запретить работу кафе и ресторанов ночью

Зрелищно-развлекательные мероприятия, работа кафе и ресторанов, должны быть запрещены в стране с 23.00 до 6.00. Такое поручение президент Владимир Путин дал главам субъектов по итогам совещания с членами правительства, пишет РБК.

«Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничительных мероприятий, включая: <...> введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23.00 до 6 часов утра», — говорится в поручении.



Кроме того, президент предписал усилить противоэпидемические меры на всех видах транспорта и в местах массового пребывания людей. Ответственные за исполнение — главы субъектов, а также глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Доклад об исполнении поручения должен быть представлен 30 ноября, а в дальнейшем - ежемесячно.

Ранее сообщалось, что по указу губернатора Псковской области Михаил Ведерникова время работы общепита в регионе с 30 октября по 7 ноября сокращается до 23.00.