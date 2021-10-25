Экономика

Около 40 млрд рублей выделят в РФ на единовременные выплаты малому бизнесу

Правительство подготовило проект постановления о поддержке малого бизнеса и некоммерческих организаций, наиболее пострадавших от новых ограничений по коронавирусу. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Проект первого постановления уже подготовлен, он предполагает выделение единовременной выплаты в виде гранта», — приводит его слова РИА Новости.

Глава правительства напомнил, что единовременную выплату смогут получить предприятия малого и среднего бизнеса, а также социально-ориентированные некоммерческие организации. По его словам, речь прежде всего идет о предприятиях в области гостиничного бизнеса, общепита, спорта, дополнительного образования, бытовых услуг, а также культуры и досуга.

Сумма гранта будет рассчитываться исходя из одного МРОТ на каждого занятого.

«Общий объем такой поддержки составит порядка 38,5 миллиардов рублей» — отметил Мишустин.

Он выразил надежду, что эта помощь позволит частично покрыть выпадающую часть выручки пострадавших предприятий и поддержать около трех миллионов человек. Подать заявку на грант можно будет с 1 ноября, сами выплаты начнутся с 15 ноября.

На прошлой неделе президент Владимир Путин объявил в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. В этих условиях правительство предложило возобновить программу льготного кредитования бизнеса под три процента и выплатить гранты малому и среднему бизнесу.