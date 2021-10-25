Экономика

Псковичам дали советы по планированию бюджета

Почему одним хватает и на отдых, и на ремонт, а другие не вылезают из кредитов, даже если доход примерно совпадает? Важно научиться планировать. Специалисты МТС делятся полезными лайфхаками, понятными каждому.

Как составить бюджет на месяц

Большинство людей распределяет финансы интуитивно, в духе «коммуналку и спортзал оплачу с аванса, с зарплаты обновлю гардероб, а сегодня побалую себя пиццей…». Это очень далеко от рационального планирования. Главный минус интуитивной схемы — большая часть денег тратится сразу после поступления, а на руках в итоге остается совсем небольшая сумма, которую нужно растянуть надолго. Незапланированные траты, которые случаются почти всегда, создают дилемму: половинить и так скудный бюджет или влезать в долги.

Метод Крайнова

Есть простая техника, которая поможет избежать финансовых цейтнотов, — метод четырех конвертов, он же метод Крайнова. Его предложил финансовый консультант Макс Крайнов еще в 2008 году и восхитил всех простотой и эффективностью методики.

Вот как распределить бюджет на месяц по Крайнову:

Вычтите из общего дохода 10-20% «в кубышку» — это будет резерв на крупные покупки и инвестиции.

Из оставшейся суммы вычтите все регулярные расходы: коммунальные платежи, кредиты и т. д.

Оставшуюся сумму разделите на четыре равных части и разложите по конвертам. Один конверт = недельный бюджет. Он расходуется на повседневные нужды: продукты, бензин, развлечения и т. д.

Суть техники — уложиться в заложенный на неделю бюджет. Если лимит расходов превышен, можно распечатать следующий конверт, но потом придется обходиться урезанной суммой. Это хорошо дисциплинирует в плане контроля трат.

Метод Крайнова актуален и сейчас, в эпоху безнала. Не обязательно снимать деньги с карточек и запечатывать в конверты — можно просто переводить их на отдельные счета. Или воспользоваться специальными программами-планировщиками семейного бюджета, в основе которых лежит тот же принцип четырех конвертов.

Если же этот метод вам не подходит, просто предусмотрите в бюджете «крайние» деньги. Речь о сумме, которую вы израсходуете в последние 3-5 дней перед очередным пополнением бюджета. Рассчитывайте ее исходя из своих средних трат — ювелирная точность здесь не нужна. Например, если в день вы тратите примерно 1 500 рублей, переведите на «крайний» счет 5-6 тысяч. Это будет тот самый резерв «до зарплаты», которого обычно перед этой самой зарплатой и не хватает. И когда другие начнут перехватывать у знакомых или в микрозаймах, вы сможете со спокойной душой тратить зарезервированные средства. Это не только греет душу, но и мотивирует экономить, чтобы в конце месяца сохранить «крайние» (или хотя бы их часть) и перевести на накопительный счет.

Метод шести кувшинов

Предлагаем рассмотреть еще один способ формирования бюджета, который еще называют методом шести кувшинов (или конвертов). Его суть заключается в том, что вы распределяете деньги не по неделям, а по категориям в различных пропорциях и сразу на месяц. Делать это нужно сразу после получения дохода. Итак, деньги распределяются следующим образом:

Первый кувшин — 55% доходов на обязательные ежемесячные траты. Например, питание, жилье, транспорт, оплату коммунальных расходов и т. п.;

Второй кувшин — 10% доходов на развлечения и досуг (походы в кино, театр, расходы на кафе и рестораны прочее);

Третий кувшин — 10% доходов на сбережения или инвестиции. Цель — сформировать пассивный доход, подготовить финансовый фундамент на будущее. «Вынимать» деньги из этой категории и тратить их на другие нужды нельзя;

Четвертый кувшин — 10% доходов на саморазвитие: образование, коучинг, приобретение книг и т. д.;

Пятый кувшин — 10% доходов на финансовую подушку безопасности. Это деньги «на черный день», а также на крупные покупки вроде приобретения нового холодильника, путевки в отпуск, срочного ремонта автомобиля и прочие расходы;

Шестой кувшин — 5% доходов на благотворительность и подарки. И никакой день рождения коллеги или свадьба друзей вас не застанут врасплох.

Как уложиться в бюджет?

Вот советы, которые помогут лучше контролировать расходы и тратить меньше без ущерба качеству жизни.

Фиксируйте все расходы

Есть масса удобных и бесплатных приложений, которые посчитают все расходы за вас, разобьют их на группы и составят отчет за неделю или за месяц. Например, CoinKeeper. Главный плюс таких приложений — они позволяют выявить неучтенные статьи расходов, те самые дыры в бюджете, через которые утекают деньги. Но это эффективно работает только в том случае, если вы добросовестно вносите в программу каждую трату, вплоть до покупки жвачки.

Мелкие расходы, которые мы в конце дня даже не вспоминаем, к концу месяца складываются в ощутимую сумму, сравнимую с оплатой коммунальных услуг или еще чем-то из статьи обязательных расходов. Проанализируйте траты и подумайте, без чего можно обойтись.

Сравнивайте цены в разных магазинах

Приложения и онлайн-сервисы для мониторинга цен вам в помощь. Составьте ориентировочный список покупок на ближайший месяц. Внесите туда только крупные или регулярные траты, от которых вы точно не откажетесь: тот же корм для животного, стрижку, новые наушники и т. п. Затем «пробейте» все эти пункты через сервисы мониторинга цен. Возможно, на соседней улице стрижка будет стоить процентов на 30 дешевле, чем в доме напротив, а в супермаркете Х как раз идет акция на кошачий корм и можно сэкономить до половины его стоимости.

Существует целая субкультура охотников за низкими ценами. Они создают группы в соцсетях и чаты в Telegram, где делятся информацией о скидках и акциях. Главное — не увлекаться и не покупать ради азарта.

Совет из этой же оперы — использовать агрегаторы акций и скидок. В некоторых даже есть купоны, которые дают скидку пользователю приложения.

Установите лимит трат по карте

Актуально для тех, кто любит в первые дни после зарплаты включить шопоголика, а оставшиеся недели сидеть на бобах. Практически на любой карте можно установить ограничения на покупки онлайн или снятие наличных: банк не даст вам потратить больше определенной суммы.

Самый продвинутый вариант оптимизации бюджета — личный финансовый консультант, который подскажет, как эффективнее распределять ваши деньги. Это удовольствие стоит недешево, но окупается, если вы много зарабатываете и много тратите.

Подключите все возможные дисконты и кэшбэк

Многие игнорируют эту возможность сэкономить, считая, что экономия копеечная. Но копейка, как известно, рубль бережет. Особенно выручают программы лояльности в супермаркетах и на АЗС. Даже 1% кэшбэка от 30 тысяч — это чашка кофе с круассаном или пачка корма для кота, или еще что-нибудь, что пришлось бы покупать за деньги. А так эти 300 рублей возникли буквально из воздуха — здорово же! Но можно найти карты с повышенным кешбэком и таким образом экономить еще больше.

Бонусы от банка — отличное дополнение к вашему привычному бюджету. Например, по карте МТС Деньги Weekend можно возвращать до 5% расходов по отдельным категориям. При этом кешбэк приходит каждую пятницу, а не один раз в месяц.

Источник: МТС