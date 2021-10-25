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Экономика

Налоговый вычет инвесторам и соглашение с Минфином обсудил бюджетный комитет областного Собрания

27.10.2021 11:56|ПсковКомментариев: 0

Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике под председательством Александра Братчикова впервые в текущем созыве регионального парламента собрался на заседание. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания, обсуждение вопросов предстоящей сессии прошло в очно-заочном формате: заместитель председателя комитета Виктор Иващенко принял участие в заседание посредством видео-конференц-связи.

Для доклада по законопроекту о применении инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций Александр Братчиков предоставил слово руководителю областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрею Михееву. Специалист уточнил, что законопроект направлен на улучшение инвестиционного климата в регионе и предусматривает налоговые преференции для инвесторов, заключивших специальные инвестиционные контракты.

Александр Братчиков поделился с докладчиком опасениями о возможном уменьшении дотаций из федерального бюджета в случае утверждения новой нормы. По словам руководителя органа исполнительной власти, таких ограничений нет. Кроме того, Андрей Михеев уточнил, что право устанавливать региональные налоговые вычеты субъекты утратят в 2023 году и возможности использования стимулирующих инструментов на областном уровне будут заметно ограничены.

Депутаты рекомендовали принять проект закона в двух чтениях.

Поддержку членов бюджетного комитета также получили поправки в закон «Об образовании в Псковской области», касающиеся приведения областных норм в соответствие с федеральным законодательством и увеличения размера ежемесячной денежной компенсации двухразового питания обучающимся на дому детям с ограниченными возможностями здоровья с 40 рублей до 50 рублей за каждый учебный день. По расчетам специалистов, на эти цели в текущем году потребуется 355 тысяч рублей. Деньги изыщут в рамках имеющихся бюджетных средств – экономия образовалась в связи с федеральным финансированием горячего питания начальной школы, а в расходах следующего года будут предусмотрены дополнительные средства.

Далее депутаты рассмотрели законопроект «Об утверждении дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении бюджету Псковской области из федерального бюджета бюджетного кредита для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ». Как пояснила заместитель председателя областного комитета по финансам Людмила Павлова, соглашение с Минфином было подписано в июле этого года, в течение полугода его необходимо утвердить законом области. «Данное соглашение предоставляет оптимальные сроки по суммам погашения бюджетного кредита для нашего региона. Проще говоря, дает отсрочку на 9 лет. До 2024 года – ежегодно в размере 5 процентов суммы задолженности, а потом равными долями от оставшейся суммы», - уточнила финансист.

«Очень здорово, что губернатору удалось договориться в Москве о предоставлении нашей области бюджетного кредита под 0,1 процент и продлить период погашения реструктурированной задолженности. Это позволит исполнительной власти и нам, депутатам, более спокойно и планомерно работать в рамках бюджета», - отметил Александр Братчиков и предложил коллегам поддержать законопроект об утверждении соглашения с Минфином. Члены комитета разделили позицию председателя.

О сути предлагаемых изменений в закон «О бюджетном процессе в Псковской области» также доложила Людмила Павлова. Финансист пояснила, что все вносимые правки в текст документа продиктованы новыми положениями Бюджетного кодекса и приводят областной закон в соответствие с федеральными нормами.

Александр Братчиков сообщил, что комитет подготовил в закон о бюджетном процессе свою поправку, касающуюся численности согласительной комиссии: «Так как в этом созыве в Собрании представлены не пять, а шесть политических партий, мы предлагаем добавить в состав комиссии еще по одному представителю от депутатов и от администрации». Предложение не вызвало возражений.
В ходе заседания депутаты также рассмотрели вопросы о назначении аудитора Счётной палаты, о составе постоянных комиссий Собрания, представителях регионального парламента в комитетах ПАСЗР – окончательное решение по всем персоналиям будет принято на сессии.

В завершение работы члены комитета определили кандидатуру представителя в состав экспертной рабочей группы Псковской области по рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами РФ с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива». Комитет делегировал Петра Алексеенко.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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