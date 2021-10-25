Экономика

Аналитики сообщили о рекордном за 10 лет подорожании типичного завтрака

«Индекс завтрака», который составляет Financial Times, поднялся до максимального за десять лет значения на фоне плохой погоды, неурожая и кризиса в цепочках поставок товаров.

Аналитики отслеживают стоимость продуктов, из которых состоит стандартный завтрак: кофе, молоко, сахар, пшеница, овес и апельсиновый сок. С 2019 года фьючерсные цены на них поднялись в среднем на 63%, а с лета текущего года рост стоимости ускорился, передает РБК.

Крупные транснациональные компании повышают цены на большинство продукции, чтобы компенсировать падение прибыли. Опрошенные изданием аналитики считают, что цены продолжат расти по мере увеличения расходов на сырье и транспортировку. «Высокие цены сохранятся как минимум еще на год», — полагает аналитик Rabobank Карлос Мера.