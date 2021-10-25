Псковская область заняла 34 место в рейтинге регионов по уровню безработицы

Псковская область заняла 34 место в рейтинге российских регионов по уровню безработицы. Это следует из исследования, проведенного РИА Новости.
Так, уровень безработицы в июне-августе 2021 года в регионе составил 4,1%. Изменения уровня безработицы к аналогичному периоду 2020 году: - 2,9 процентных пункта. Изменения числа безработных за год: - 7,8 тысячи человек.
Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:
Число безработных россиян по итогам июня-августа 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 1,7 процентного пункта и составило 3,45 миллиона человек. Самая благоприятная ситуация сложилась на рынке труда Санкт-Петербурга, Москвы и Ямало-Ненецкого автономного округа, труднее всего найти работу жителям Ингушетии, Дагестана и Тувы.