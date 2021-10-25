Экономика

Псковская область заняла 34 место в рейтинге регионов по уровню безработицы

Псковская область заняла 34 место в рейтинге российских регионов по уровню безработицы. Это следует из исследования, проведенного РИА Новости.

Так, уровень безработицы в июне-августе 2021 года в регионе составил 4,1%. Изменения уровня безработицы к аналогичному периоду 2020 году: - 2,9 процентных пункта. Изменения числа безработных за год: - 7,8 тысячи человек.

Среднее время поиска работы в Псковской области во II квартале 2021 года - 7,4 месяца.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

1 место – Санкт-Петербург;

9 место – Новгородская область;

23 место – Ленинградская область;

46 место – Вологодская область;

49 место – Калининградская область;

60 место – Мурманская область;

65 место – Республика Карелия;

67 место – Архангельская область;

69 место – Ненецкий автономный округ;

73 место – Республика Коми.

Число безработных россиян по итогам июня-августа 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 1,7 процентного пункта и составило 3,45 миллиона человек. Самая благоприятная ситуация сложилась на рынке труда Санкт-Петербурга, Москвы и Ямало-Ненецкого автономного округа, труднее всего найти работу жителям Ингушетии, Дагестана и Тувы.