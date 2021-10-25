Экономика

Пострадавшие в условиях ограничений псковские бизнесмены получат субсидии

Российские организации и индивидуальные предприниматели (в том числе без наемных работников), включенные на 10 июля в реестр малого и среднего предпринимательства и отвечающие определенным условиям, а также социально ориентированные некоммерческие организации смогут получить субсидии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев.

Речь идет о субсидии на нерабочие дни для субъектов МСП и СОНКО, ведущих деятельность в отраслях российской экономики, требующих поддержки в условиях ухудшения ситуации с результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Условия для получения субсидии:

компания или индивидуальный предприниматель включены на 10 июля 2021 года в реестр малого и среднего предпринимательства или является социально ориентированной некоммерческой организацией и по состоянию на 1 июля 2021 года указана в соответствующих реестрах (постановления № 847, № 906),

компания или индивидуальный предприниматель по ОКВЭД входят в актуальный перечень пострадавших отраслей экономики (в соответствии с правилами),

компания не находится в процессе ликвидации, процедуре банкротства, в ее отношении не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, а индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность, не снят с учета, не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРИП,

компания или индивидуальный предприниматель по состоянию на 1 июля 2021 года не имеют задолженности по налогам и страховым взносам, превышающей 3 000 рублей.

Заявление на получение субсидии следует направить с 1 ноября по 15 декабря. В личном кабинете юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также по ТКС заявление отправляется в электронном виде. По почте заявление следует направить в налоговый орган по месту нахождения организации или по месту жительства индивидуального предпринимателя.

С иными подробностями получения субсидии можно ознакомиться на сайте налоговых органов по ссылке.