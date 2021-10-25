Пострадавшие в условиях ограничений псковские бизнесмены получат субсидии

Российские организации и индивидуальные предприниматели (в том числе без наемных работников), включенные на 10 июля в реестр малого и среднего предпринимательства и отвечающие определенным условиям, а также социально ориентированные некоммерческие организации смогут получить субсидии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев.
Речь идет о субсидии на нерабочие дни для субъектов МСП и СОНКО, ведущих деятельность в отраслях российской экономики, требующих поддержки в условиях ухудшения ситуации с результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Условия для получения субсидии:
Заявление на получение субсидии следует направить с 1 ноября по 15 декабря. В личном кабинете юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также по ТКС заявление отправляется в электронном виде. По почте заявление следует направить в налоговый орган по месту нахождения организации или по месту жительства индивидуального предпринимателя.
С иными подробностями получения субсидии можно ознакомиться на сайте налоговых органов по ссылке.