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Экономика

Статистики сообщили о сокращении реального размера пенсий в России

02.11.2021 08:15|ПсковКомментариев: 0

Средний размер назначенных пенсий составил 15 847 рублей по итогам сентября 2021 года, пенсия выросла на 5,5% к сентябрю 2020 года. При этом реальный размер пенсии с учетом инфляции снизился на 1,8 процентных пункта (п. п.) в сентябре 2021 года к сентябрю 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росстат. 

Отмечается, что при составлении доклада не учитывалась единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей, выплаченная пенсионерам в сентябре согласно указу президента.

Ранее Росстат сообщал, что в третьем квартале 2021 гола реальные денежные доходы россиян выросли на 7,6%, а реальные располагаемые доходы - на 8,1%

Число неработающих пенсионеров, которые получают страховую пенсию в 2021 году, составляет 30,839 млн человек.

До этого вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что средний размер страховой пенсии по старости в следующем году составит 18 521 рубль. Согласно бюджету ПФР, пенсия вырастет 984 рубля или 5,6%.  По прогнозу ПФР, пенсия вырастет в 2023 году до 19 476 рублей, а в 2024 - до 20 469 рублей.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 6,3% с 1 января и в настоящее время в среднем составляют 17 443 рубля. С 2019 года до 2024 года по закону индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров проходит с 1 января.

Теги: #пенсии #деньги #пенсионеры
Источник: Псковская Лента Новостей
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