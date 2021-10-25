Александр Козловский: Главная задача — не допустить в России полного локдауна

Главная задача в России на данный момент — не допустить в стране полного локдауна, как это было весной 2020 года. Такое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) выразил депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по промышленности и торговле Александр Козловский.
По его словам, на данный момент правительство рассматривает возможные меры поддержки для тех отраслей, которые в период ограничений «страдают больше всего». «В основном они касаются малого и среднего бизнеса», - заметил депутат.