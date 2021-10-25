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Экономика

Порядка 25% нового государственного бюджета направят на социальную сферу

02.11.2021 15:23|ПсковКомментариев: 0

Порядка 25% государственного бюджета на 2022-2024 годы, который на данный момент принимают в Государственной Думе, направят на социальную сферу. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по промышленности и торговле Александр Козловский.

«Многие спорят, насколько принимаемый бюджет социален, много или мало средств направлено на социальную сферу, сравнивают этот показатель с другими странами, но я могу сказать, что порядка 25% расходов будут направлены на социальную историю. Это большие суммы, которые касаются только социального направления», - подчеркнул Александр Козловский.

По его словам, объем средств, который выделяется на социальную политику, с каждым годом возрастает. В частности, в 2022 году по сравнению с 2019 годом этот показатель возрастет на 20%.

Депутат привел в пример объем средств, который выделяют на развитие системы здравоохранения. «Мы должны понимать динамику. По сравнению с 2017 годом, например, бюджет на развитие системы здравоохранения вырастет на 78%. И эта тенденция будет сохраняться. А на развитие системы образования федеральный бюджет 2022 года по сравнению с 2019 годом вырастет на 50%», - заметил Александр Козловский.

«Это триллионы рублей, которые будут потрачены на реальные вещи», - подчеркнул депутат.

Так, он пояснил, что для системы здравоохранения будет закуплено новое оборудование, а также построены новые медицинские учреждения, в том числе в малых городах и небольших населенных пунктах.

Теги: #бюджет #Госдума #социальная сфера
Источник: Псковская Лента Новостей
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