Экономика

У Псковской области есть исторические традиции льняного производства – председатель комитета регионального парламента

Возродить льняное производство на территории Псковской области с нуля будет сложно, но возможно. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей озвучил депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов.

«Раньше лен называли псковским золотом, что говорит о ценности и рентабельности производства данной культуры для нашей области. Чтобы дать оценку, надо посмотреть проект, есть ли там законченный цикл от выращивания до переработки и реализации. При этом нужно учесть, что сейчас на рынке льна есть достаточно серьезная конкуренция», - сказал Андрей Козлов.

Он также пояснил, что на данный момент дешевый лен можно закупить в Бельгии и Египте. При этом депутат отметил, что у Псковской области в вопросе сбыта культуры есть преимущество. «Сегодня большое количество льна, а именно длинного волокна закупается в Египте, в Бельгии и в ряде других стран, но в данных странах суммарное количество температур не позволяет получить качественное грубое волокно, которое раньше считалось вторичным сырьем, а сейчас является сырьем для производства дымного пороха и канатов для военно морского флота. Насколько я знаю, сейчас для Минобороны не хватает грубого волокна как раз для производства пороха, поэтому министерство осуществляет его большие закупки», - заметил Андрей Козлов.

Он напомнил, что Псковская область раньше славилась качественным льном. «Лен был для Пскова прибыльной культурой, но в 90-ые возникли проблемы сбыта: заводы, плохо рассчитывались с поставщиками льна, давали низкую цену. Исторически у нас было развито и льняное семеноводство, практически в каждом районе была семенная станция льна. Возродить все производство с нуля очень сложно, но, возможно», - сказал депутат.

«В целом я рад, что появляется инвестор, который будет вкладывать финансовые средства в традиционную псковскую отрасль. Традиции очень важно соблюдать, и хорошо, что инвестор имеет смелость вновь начать работать с льном на территории нашего региона», - подчеркнул Андрей Козлов.

Ранее сообщалось, что компания «Мессиер» представила инвестпроект по созданию льняного производства на территории особой экономической зоны «Моглино» в Псковской области. Проект нацелен на изготовление льноволокна, льняного масла, упаковочной и тарной одноразовой продукции.