Экономика

Николай Романов оценил инициативу возрождения льняного производства в Псковской области

В возрождении льняного производства на территории Псковской области есть только плюсы, минусов — нет. Об это в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей заявил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов

Напомним, компания «Мессиер» представила инвестпроект по созданию льняного производства на территории особой экономической зоны «Моглино» в Псковской области. Предприятие предложит местным жителям более 250 рабочих мест, объем инвестиций составит порядка 3 миллиардов рублей. «К инициативе отношусь положительно, потому что я за это и отвечаю. Это дело очень прибыльное. Мы и сейчас занимаемся этим, но не в таком масштабе, как нам предложили. Для сельского хозяйства — это отлично», - отметил Николай Романов.

Из плюсов председатель комитета назвал следующее: будет обрабатываться земля, больше людей будет заниматься сельским хозяйством. Кроме того, новые технологии и само производство будут положительно влиять на финансовую составляющую сельского хозяйства, уверен председатель комитета.

«Тут одни плюсы, минусов здесь вообще никаких нет», - заключил Николай Романов.