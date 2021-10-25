Экономика

Проект трехлетнего бюджета территориального ФОМС поступил в областное Собрание

Проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2022 год и плановый период сформирован с ростом доходов и расходов. Законопроект поступил в Собрание одновременно с проектом трёхлетнего областного бюджета, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Основные характеристики бездефицитного бюджета регионального ФОМС приближаются к 9 миллиардам – точная цифра прогнозируемых доходов и расходов на предстоящий финансовый год составляет 8 млрд 909 млн 601,4 тысяч рублей.

Источники, за счет которых финансируется организация обязательного медицинского страхования в регионе, остались неизменными: это субвенция из федерального фонда – порядка 8,7 млрд рублей, трансферты из бюджета других территориальных фондов обязательного медицинского страхования РФ – это возмещение оплаты стоимости медпомощи, оказанной псковскими медицинскими организациями лицам, застрахованным на территории этих субъектов, а также поступления в виде денежных взысканий и штрафов.

Размер субвенции рассчитан исходя из численности застрахованного населения области на начало текущего года – 614 247 человек – и базового подушевого норматива: в 2022 году этот параметр определен в размере 14 тысяч 173,9 рублей. Расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения будут покрыты за счет средств областного бюджета – в составе субвенции эта сумма составляет 2 млрд 828 млн 412,8 рублей.

Игорь Дитрих. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«В сравнении с доходами фонда в текущем году прирост доходной базы составляет 551,9 млн рублей, - прокомментировал параметры поступившего проекта бюджета вице-спикер, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих. - Отмечу, что увеличение финансирования произошло несмотря на то, что общее количество застрахованных граждан в регионе сократилось – почти на 8,5 процентов вырос подушевой норматив».

Среди положительных моментов Игорь Дитрих также отметил увеличение размера субвенции на амбулаторную помощь и медпомощь в условиях дневного стационара.

Говоря о финансировании региональной сферы здравоохранения, вице-спикер обратил внимание на текущую ситуацию. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования обратился в федеральный фонд с просьбой выделить дополнительные средства на лечение больных с ковидом. «Речь идет о 335 млн рублей. Мы надеемся, что нас услышат и необходимые средства будут выделены», - уточнил Игорь Дитрих.

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Напомним, средства бюджета территориального ФОМС направляются на финансирование базовой территориальной программы обязательного медицинского страхования, мероприятия по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, приобретение и проведение ремонта медицинского оборудования, и оплату медпомощи, оказанной жителям других регионов.

Законопроект о бюджете территориального ФОМС, который на ноябрьской сессии депутаты рассмотрят в первом чтении, а в декабре – во втором и третьем, содержит также параметры на 2023 и 2024 года. Прогнозируемые доходы фонда составят 9 млрд 393 млн 662,3 тысяч рублей и 9 млрд 944 млн 849,6 тысяч рублей соответственно.