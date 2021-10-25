Самые низкие по СЗФО зарплаты в октябре предлагали в Псковской области

Самые низкие зарплаты в Северо-Западном федеральном округе в октябре предлагались в Псковской области – в среднем это чуть более 40 000 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.
За последние два года сильнее всего зарплата в вакансиях по СЗФО выросла в октябре 2021 года у работодателей из Ненецкого АО – в среднем 60 000 рублей (+4 987 рублей), в Петербурге (+4 279 рублей), Мурманской области (+660 рублей), а также в Ленобласти (+2 013 рублей). При этом в остальных регионах СЗФО медианная предлагаемая зарплата на данный момент даже ниже, чем годом ранее. Сильнее всего разница замета в Новгородской и Калининградской области.
|
Регион
|
Средняя предлагаемая зарплата в октябре, рублей
|
2021 год
|
2020 год
|
2019 год
|
Ненецкий АО
|
60000
|
61319
|
55013
|
Санкт-Петербург
|
57600
|
54709
|
53321
|
Мурманская область
|
48700
|
46953
|
48040
|
Ленинградская область
|
48500
|
48811
|
46487
|
Республика Коми
|
48600
|
50555
|
50026
|
Архангельская область
|
44900
|
46448
|
46686
|
Республика Карелия
|
43000
|
42877
|
45049
|
Калининградская область
|
43000
|
41517
|
43384
|
Новгородская область
|
41800
|
44719
|
46619
|
Псковская область
|
40580
|
43252
|
46146
|
СЗФО
|
52270
|
50884
|
49807
Наиболее высокие ожидания по зарплате продемонстрировали соискатели из Ненецкого АО – 70 000 рублей. По сравнению с октябрем «доковидного» 2019 года ожидаемые зарплаты во всех регионах СЗФО выросли. Причем наибольший рост уровня ожидаемой зарплаты был в Ненецком АО: потребности соискателей увеличились примерно на 13 000 рублей, в Петербурге – в среднем на 4 761 рубль, а в Мурманской области – почти на 6 000 рублей. Меньше всего запросы повысили за последние годы соискатели из тех же регионов, где наиболее низкие предлагаемые зарплаты в вакансиях: Псковской, Новгородской и Калининградской областях.
|
Регион
|
Средняя ожидаемая зарплата в октябре, рублей
|
|
2021 год
|
2020 год
|
2019 год
|
Прирост за 2 года, рублей
|
Ненецкий АО
|
70000
|
61674
|
56897
|
13103
|
Санкт-Петербург
|
55000
|
50642
|
50239
|
4761
|
Мурманская область
|
50000
|
45658
|
44283
|
5717
|
Ленинградская область
|
45000
|
42483
|
41844
|
3156
|
Республика Коми
|
44430
|
42207
|
40553
|
3877
|
Архангельская область
|
41044
|
38540
|
38306
|
2738
|
Республика Карелия
|
36000
|
34080
|
32852
|
3148
|
Калининградская область
|
40900
|
37672
|
36866
|
4034
|
Новгородская область
|
36250
|
34254
|
33401
|
2849
|
Псковская область
|
34280
|
32195
|
31301
|
2979
|
СЗФО
|
50987
|
47814
|
47355
|
3632