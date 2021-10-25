Экономика

Самые низкие по СЗФО зарплаты в октябре предлагали в Псковской области

Самые низкие зарплаты в Северо-Западном федеральном округе в октябре предлагались в Псковской области – в среднем это чуть более 40 000 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

За последние два года сильнее всего зарплата в вакансиях по СЗФО выросла в октябре 2021 года у работодателей из Ненецкого АО – в среднем 60 000 рублей (+4 987 рублей), в Петербурге (+4 279 рублей), Мурманской области (+660 рублей), а также в Ленобласти (+2 013 рублей). При этом в остальных регионах СЗФО медианная предлагаемая зарплата на данный момент даже ниже, чем годом ранее. Сильнее всего разница замета в Новгородской и Калининградской области.

Регион Средняя предлагаемая зарплата в октябре, рублей 2021 год 2020 год 2019 год Ненецкий АО 60000 61319 55013 Санкт-Петербург 57600 54709 53321 Мурманская область 48700 46953 48040 Ленинградская область 48500 48811 46487 Республика Коми 48600 50555 50026 Архангельская область 44900 46448 46686 Республика Карелия 43000 42877 45049 Калининградская область 43000 41517 43384 Новгородская область 41800 44719 46619 Псковская область 40580 43252 46146 СЗФО 52270 50884 49807

Наиболее высокие ожидания по зарплате продемонстрировали соискатели из Ненецкого АО – 70 000 рублей. По сравнению с октябрем «доковидного» 2019 года ожидаемые зарплаты во всех регионах СЗФО выросли. Причем наибольший рост уровня ожидаемой зарплаты был в Ненецком АО: потребности соискателей увеличились примерно на 13 000 рублей, в Петербурге – в среднем на 4 761 рубль, а в Мурманской области – почти на 6 000 рублей. Меньше всего запросы повысили за последние годы соискатели из тех же регионов, где наиболее низкие предлагаемые зарплаты в вакансиях: Псковской, Новгородской и Калининградской областях.