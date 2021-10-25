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Экономика

Самые низкие по СЗФО зарплаты в октябре предлагали в Псковской области

04.11.2021 17:08|ПсковКомментариев: 1

Самые низкие зарплаты в Северо-Западном федеральном округе в октябре предлагались в Псковской области – в среднем это чуть более 40 000 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

За последние два года сильнее всего зарплата в вакансиях по СЗФО выросла в октябре 2021 года у работодателей из Ненецкого АО – в среднем 60 000 рублей (+4 987 рублей), в Петербурге (+4 279 рублей), Мурманской области (+660 рублей), а также в Ленобласти (+2 013 рублей). При этом в остальных регионах СЗФО медианная предлагаемая зарплата на данный момент даже ниже, чем годом ранее. Сильнее всего разница замета в Новгородской и Калининградской области.

Регион

Средняя предлагаемая зарплата в октябре, рублей

2021 год

2020 год

2019 год

Ненецкий АО

60000

61319

55013

Санкт-Петербург

57600

54709

53321

Мурманская область

48700

46953

48040

Ленинградская область

48500

48811

46487

Республика Коми

48600

50555

50026

Архангельская область

44900

46448

46686

Республика Карелия

43000

42877

45049

Калининградская область

43000

41517

43384

Новгородская область

41800

44719

46619

Псковская область

40580

43252

46146

СЗФО

52270

50884

49807

Наиболее высокие ожидания по зарплате продемонстрировали соискатели из Ненецкого АО – 70 000 рублей. По сравнению с октябрем «доковидного» 2019 года ожидаемые зарплаты во всех регионах СЗФО выросли. Причем наибольший рост уровня ожидаемой зарплаты был в Ненецком АО: потребности соискателей увеличились примерно на 13 000 рублей, в Петербурге – в среднем на 4 761 рубль, а в Мурманской области – почти на 6 000 рублей. Меньше всего запросы повысили за последние годы соискатели из тех же регионов, где наиболее низкие предлагаемые зарплаты в вакансиях: Псковской, Новгородской и Калининградской областях.

Регион

Средняя ожидаемая зарплата в октябре, рублей

 

2021 год

2020 год

2019 год

Прирост за 2 года, рублей

Ненецкий АО

70000

61674

56897

13103

Санкт-Петербург

55000

50642

50239

4761

Мурманская область

50000

45658

44283

5717

Ленинградская область

45000

42483

41844

3156

Республика Коми

44430

42207

40553

3877

Архангельская область

41044

38540

38306

2738

Республика Карелия

36000

34080

32852

3148

Калининградская область

40900

37672

36866

4034

Новгородская область

36250

34254

33401

2849

Псковская область

34280

32195

31301

2979

СЗФО

50987

47814

47355

3632
Теги: #зарплата #Псковская область #СЗФО
Источник: Псковская Лента Новостей
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