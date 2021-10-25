Экономика

Псковская область вышла на 26 место в РФ по уровню развития некоммерческого сектора

Псковская область заняла 26 место в рейтинге регионов по уровню развития некоммерческого сектора. Результаты были озвучены на всероссийском форуме «Сообщество». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«По сравнению с прошлым годом мы на 36 позиций улучшили наши показатели (тогда мы занимали 62 место). Безусловно, это командное достижение наших общественников, управления по молодежной политике, Центра молодежи и общественных инициатив и проектного офиса "Команда 2018"», - написал Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

При составлении рейтинга учитывали экономическую значимость сектора НКО для региона, устойчивость и активность НКО, уровень поддержки со стороны региональных властей и уровень развития региональных ресурсных центров.

Псковский губернатор выразил благодарность общественной палате РФ за высокую оценку работы в регионе.