Псковская область вышла на 26 место в РФ по уровню развития некоммерческого сектора

Псковская область заняла 26 место в рейтинге регионов по уровню развития некоммерческого сектора. Результаты были озвучены на всероссийском форуме «Сообщество». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.
При составлении рейтинга учитывали экономическую значимость сектора НКО для региона, устойчивость и активность НКО, уровень поддержки со стороны региональных властей и уровень развития региональных ресурсных центров.
Псковский губернатор выразил благодарность общественной палате РФ за высокую оценку работы в регионе.