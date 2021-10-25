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Экономика

Эксперт назвал идеальные валюты для хранения сбережений

07.11.2021 18:22|ПсковКомментариев: 0

Как сохранить свои сбережения и в каких валютах их лучше держать, рассказал начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

По его словам, валютный портфель консервативного российского инвестора без доступа к финансовым рынкам довольно скуден — он предполагает рубль, доллар и евро в различных долях. Эффективный портфель с возможностью включать в него наиболее выгодные валюты выглядит несколько иначе.

От группы валют «Большой десятки», отметил он, в портфель войдут доллар США, канадский доллар, швейцарский франк. Доллар с начала этого года укрепился против всех валют G10, кроме получивших поддержку со стороны ралли цен на нефть канадского доллара и норвежской кроны. Если на фоне ожидания повышения ставок ФРС это укрепление продолжится, доллар может быть бенефициаром, подчеркнул Шульгин.

Он также заметил, что канадский доллар поддерживает не только нефть, но и тот факт, что страна первой среди развитых государств свернула программу покупки активов. Рынки ждут повышения ставки Банком Канады, но пока этот фактор не заложен в цену валюты. Его покупка — сдвиг от доллара США в сторону более рисковых валют. Наоборот, швейцарский франк — это сдвиг в пользу защитных валют G10. Распределение долей может быть примерно таким: доллар США — 30%, канадский доллар — 10%, швейцарский франк — 10%.

«От группы валют Emerging Markets в нашем портфеле российский рубль, южнокорейская вона, тайский бат. Российский рубль с начала 2021 года — лидер роста к доллару (+4%) среди валют ЕМ. Он является бенефициаром роста сырьевых цен, в частности, на нефть и газ. Мы полагаем, что в ближайшие месяцы он и будет продолжать извлекать выгоду из конъюнктуры рынка энергоносителей», — цитирует Шульгина агентство «Прайм».

По его мнению, заметная коррекция курса рубля возможна лишь во второй половине 2022-2023 годов.

Что касается южнокорейской воны, то ЦБ страны в 2021 году повысил ставку лишь однажды, но недавно дал понять, что готов продолжать делать это в ближайшие месяцы. Новый цикл ужесточения денежно-кредитной политики окажет поддержку воне, сказал эксперт.

Присутствие тайского бата в портфеле — сдвиг в сторону более спекулятивной компоновки. Страна готовится отменять карантин для вакцинированных туристов, что может оживить ее экономику в наступающем курортном сезоне. Доли валют EM могут распределиться так: рубль — 30%, корейская вона — 10%, тайский бат — 10%, подытожил Шульгин.

Источник: Псковская Лента Новостей
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