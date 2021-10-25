Экономика

Эксперт рассказал, в каких сферах псковичи получают серую зарплату чаще всего

В каких сферах труда жители Псковской области получают серую зарплату чаще всего, рассказал заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области Сергей Голубев в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

«Налоговая служба проводит большую работу по выявлению работодателей, которые платят теневую зарплату. Чаще всего это представители сферы общественного питания и бытовых услуг. Также мы проверяем службы клининга, частные охранные предприятия и строительные объекты. На последних часто незаконно трудоустраиваются мигранты», - отметил Сергей Голубев.

Мы проводим масштабные рейды с контролем соблюдения законодательства в Пскове, Псковском и Гдовском районах, добавил представитель ФНС. На предприятия часто приходят межведомственные проверки. Это нужно, чтобы пресечь как можно больше нарушений, пояснил Сергей Голбуев.

«Проверяющие сначала приходят в заведение неофициально, под видом обычных потребителей, и смотрят, кто и как оказывает услугу, применяются ли кассовые аппараты и так далее. Затем собранная информация сопоставляется с официальными сведениями, которыми располагает налоговый орган. Так часто можно увидеть нарушения. Например, отчетность представляется за 1-2 человек, а фактически мы видим больше сотрудников. После этого в организации проводится проверка и легализация сотрудников», - рассказал Сергей Голубев.

По словам заместителя начальника Межрайонной ИФНС, в ходе прошедших за этот года проверок удалось дополнительно собрать порядка 6,5 миллионов рублей налогов, официально трудоустроить 79 работников и увеличить зарплату 30 сотрудникам.

«Легализация труда населения - приоритетное направление работы налоговой службы. Уводя зарплату в тень, работодатель ухудшает социальное обеспечение своих сотрудников. Серая зарплата влияет на будущую пенсию людей, а также на размер больничного и пособий по беременности и родам. Также стоит помнить, что от уплаты налогов зависит уровень развития региона», - заключил Сергей Голубев.