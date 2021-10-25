Экономика

Буферные зоны вокруг свиноводческих производств создадут в Псковской области

Буферные зоны вокруг свиноводческих производств планируют создать в Псковской области. Об этом на тематическом совещании с представителями Министерства сельского хозяйства РФ и Россельхознадзора 9 ноября заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что Псковская область в ближайшие дни направит документы о создании буферных зон вокруг свиноводческих производств на согласование с Россельхознадзором.

Планируется, что зоны радиусом 10 километров будут организованы в 12 районах области.