Экономика

Вклады СберБанка вошли в список выгодных предложений Зеленого дня

В рамках акции «Зеленый день» СберБанк повысит доходность по вкладам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Это относится и к базовой, и к максимальной ставке по «СберВкладу Прайм» для держателей годовой подписки «СберПрайм+».

Вклад с повышенной ставкой можно открыть с 11 по 14 ноября. При размещении денег сроком на три года по вкладу будет максимальная ставка 6,99%, которая с учетом капитализации обеспечит доходность 7,75%.

«В рамках акции "Зеленый день" мы повышаем ставки по нашему новому вкладу "СберВклад Прайм". Это действительно самый выгодный день для вкладчиков за 4 года. Будем рады видеть, как наших постоянных, так и новых клиентов в дни акции», - отметил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.