Экономика

Взять кредит по пониженной ставке смогут клиенты Сбера в Зеленый день

Взять кредит по пониженной ставке смогут клиенты Сбера в Зеленый день. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Так, клиенты, подавшие заявку на потребительский кредит 11 и 12 ноября, смогут получить кредит на срок от 13 месяцев на следующих условиях: ставка 5% на первый месяц. При этом клиенты с действующей годовой подпиской «СберПрайм+» смогут выплачивать кредит по ставке 5% в течение первых трех месяцев. По истечении этого срока, будет установлена базовая ставка, действующая на момент оформления кредитной заявки.

Также на время действия акции будут уменьшены базовые ставки:

минимальная ставка для кредитов до 12 месяцев (включительно) снизится с 9,9% до 8,9%;

минимальная ставка для кредитов от 13 месяцев (включительно) снизится с 11,9% до 10,9%.

«Оформление потребительского кредита, как правило, связано с важными событиями, которые требуют дополнительных затрат – отпуск, ремонт, дорогостоящие покупки. И мы понимаем, как важно снизить финансовую нагрузку в первое время после покупки. Поэтому мы решили снизить процентную ставку на этот период, чтобы клиенты могли более комфортно пользоваться нашими продуктами», - подчеркнул Сергей Широков.

Кроме того, в рамках Зеленого дня Сбер запускает акцию для клиентов, оформивших кредитную СберКарту с 11 по 14 ноября включительно, — процентная ставка на все расходные операции, включая снятие наличных, составит 9,8% на 180 дней. Пониженная ставка будет действовать с даты активации карты до 12 мая 2022 года.

В отличие от большинства других кредитных карт, процентная ставка по кредитной СберКарте единая для покупок и снятия наличных, и она гарантирована абсолютно всем клиентам, которым одобрена карта.

Универсальная кредитная СберКарта дает клиентам сразу несколько уникальных преимуществ, напомнили сотрудники банка.

На покупки по кредитной СберКарте действует максимальный беспроцентный период — до 120 дней, который начинается каждый месяц первого числа. Целый месяц можно совершать покупки, а затем есть еще три месяца, чтобы вернуть их без процентов.

«Независимо от объема покупок по карте и любых других условий, кредитная СберКарта всегда будет бесплатной — никаких комиссий за оформление и обслуживание. Она выручит, если понадобятся деньги, и не будет отягощать кошелёк списанием комиссий даже в периоды "простоя"», - подчеркнули в пресс-службе банка.

Карту можно оформить за одну минуту в приложении СберБанк Онлайн и получить решение почти мгновенно. Подробнее о кредитной СберКарте — на сайте банка.